MBBS: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी 50 MBBS सीटें, सुविधाओं के लिए मिलेंगे 75 करोड़ रुपए
MBBS: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा में इस साल MBBS की सीटें 120 से बढ़कर 180 होंगी। सुविधाओं के विस्तार के लिए ₹75 करोड़ मिलेंगे। साथ ही PG की 52 सीटों का प्रस्ताव भी तैयार है।
डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी खबर आई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा में इसी शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस (MBBS) कोर्स की सीटें 120 से बढ़ाकर 180 करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) द्वारा कॉलेज में स्टेट कोटे की 50 और ऑल इंडिया कोटे की 10 सीटें बढ़ाने के संकेत मिलने के बाद, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है। सीटों की इस बढ़ोतरी के साथ ही मेडिकल कॉलेज में संसाधनों और सुविधाओं का जायजा लेने के लिए एनएमसी की एक विशेष टीम इसी सप्ताह निरीक्षण करने आ रही है। इससे पहले पिछले सप्ताह ही एनएमसी की टीम ने छिंदवाड़ा और रतलाम के मेडिकल कॉलेजों का भी निरीक्षण किया था।
सुविधाओं के विस्तार के लिए मिलेंगे 75 करोड़ रुपए
मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 60 सीटें बढ़ने के साथ ही यहां की सुविधाओं को हाईटेक बनाने के लिए 75 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट मिलेगा। इस बड़ी धनराशि का उपयोग कॉलेज परिसर में नए हॉस्टल, आधुनिक लेक्चर हॉल के निर्माण और अस्पताल के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के लिए किया जाएगा। इससे न केवल सीटों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि यहां पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई और प्रैक्टिकल के लिए बेहतर माहौल भी मिलेगा।
पिछले साल नहीं मिल सकी थी मंजूरी
कॉलेज प्रबंधन ने राज्य सरकार की अनुशंसा (सिफारिश) पर पिछले साल ही सीटों को 120 से 180 करने के लिए एनएमसी को आवेदन भेजा था। लेकिन, किन्हीं कारणों से एनएमसी ने उस समय इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया था, जिसके चलते सत्र 2025-26 में छात्रों को केवल 120 सीटों पर ही प्रवेश मिल सका था। हालांकि, इस बार विभाग बेहद गंभीर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अगले सत्र से दतिया के साथ-साथ खंडवा और शिवपुरी के मेडिकल कॉलेजों में भी 50-50 सीटें बढ़ाने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है।
पीजी कोर्स की 52 सीटों के लिए भी बना प्रस्ताव
एमबीबीएस के अलावा, मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स की 52 सीटों को शुरू करने के लिए भी प्रबंधन ने एक मजबूत प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलते ही इसे अंतिम मंजूरी के लिए एनएमसी को भेज दिया जाएगा। इसी सिलसिले में मार्च के महीने में जबलपुर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम ने कॉलेज का दौरा किया था। उस दौरान टीम ने विभागों की शैक्षणिक गतिविधियों, प्रोफेसरों की उपलब्धता, अस्पताल में मरीजों की संख्या, लैब, ऑपरेशन थिएटर (OT) और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच कर एक सकारात्मक रिपोर्ट तैयार की थी।
मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. संजय कुमार दादू ने बताया कि स्टेट कोटे की 50 और ऑल इंडिया कोटे की 10 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव एनएमसी को दिया जा चुका है। सीट बढ़ोतरी को अंतिम मंजूरी देने से पहले एनएमसी की टीम इसी हफ्ते कॉलेज के संसाधनों का बारीकी से निरीक्षण करेगी।
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