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MBBS: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी 50 MBBS सीटें, सुविधाओं के लिए मिलेंगे 75 करोड़ रुपए

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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MBBS: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा में इस साल MBBS की सीटें 120 से बढ़कर 180 होंगी। सुविधाओं के विस्तार के लिए ₹75 करोड़ मिलेंगे। साथ ही PG की 52 सीटों का प्रस्ताव भी तैयार है।

MBBS: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी 50 MBBS सीटें, सुविधाओं के लिए मिलेंगे 75 करोड़ रुपए

डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी खबर आई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा में इसी शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस (MBBS) कोर्स की सीटें 120 से बढ़ाकर 180 करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) द्वारा कॉलेज में स्टेट कोटे की 50 और ऑल इंडिया कोटे की 10 सीटें बढ़ाने के संकेत मिलने के बाद, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है। सीटों की इस बढ़ोतरी के साथ ही मेडिकल कॉलेज में संसाधनों और सुविधाओं का जायजा लेने के लिए एनएमसी की एक विशेष टीम इसी सप्ताह निरीक्षण करने आ रही है। इससे पहले पिछले सप्ताह ही एनएमसी की टीम ने छिंदवाड़ा और रतलाम के मेडिकल कॉलेजों का भी निरीक्षण किया था।

सुविधाओं के विस्तार के लिए मिलेंगे 75 करोड़ रुपए

मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 60 सीटें बढ़ने के साथ ही यहां की सुविधाओं को हाईटेक बनाने के लिए 75 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट मिलेगा। इस बड़ी धनराशि का उपयोग कॉलेज परिसर में नए हॉस्टल, आधुनिक लेक्चर हॉल के निर्माण और अस्पताल के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के लिए किया जाएगा। इससे न केवल सीटों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि यहां पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई और प्रैक्टिकल के लिए बेहतर माहौल भी मिलेगा।

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पिछले साल नहीं मिल सकी थी मंजूरी

कॉलेज प्रबंधन ने राज्य सरकार की अनुशंसा (सिफारिश) पर पिछले साल ही सीटों को 120 से 180 करने के लिए एनएमसी को आवेदन भेजा था। लेकिन, किन्हीं कारणों से एनएमसी ने उस समय इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया था, जिसके चलते सत्र 2025-26 में छात्रों को केवल 120 सीटों पर ही प्रवेश मिल सका था। हालांकि, इस बार विभाग बेहद गंभीर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अगले सत्र से दतिया के साथ-साथ खंडवा और शिवपुरी के मेडिकल कॉलेजों में भी 50-50 सीटें बढ़ाने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है।

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पीजी कोर्स की 52 सीटों के लिए भी बना प्रस्ताव

एमबीबीएस के अलावा, मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स की 52 सीटों को शुरू करने के लिए भी प्रबंधन ने एक मजबूत प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलते ही इसे अंतिम मंजूरी के लिए एनएमसी को भेज दिया जाएगा। इसी सिलसिले में मार्च के महीने में जबलपुर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम ने कॉलेज का दौरा किया था। उस दौरान टीम ने विभागों की शैक्षणिक गतिविधियों, प्रोफेसरों की उपलब्धता, अस्पताल में मरीजों की संख्या, लैब, ऑपरेशन थिएटर (OT) और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच कर एक सकारात्मक रिपोर्ट तैयार की थी।

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. संजय कुमार दादू ने बताया कि स्टेट कोटे की 50 और ऑल इंडिया कोटे की 10 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव एनएमसी को दिया जा चुका है। सीट बढ़ोतरी को अंतिम मंजूरी देने से पहले एनएमसी की टीम इसी हफ्ते कॉलेज के संसाधनों का बारीकी से निरीक्षण करेगी।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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