5 साल की उम्र में पढ़ चुके हैं 3000 किताबें, आईक्यू लेवल 141, कौन हैं अर्जुन प्रजापति

इसी उम्र के भारतीय मूल के अर्जुन प्रजापति की कहानी अलग है। उनके कारनामे जानकर आपको हैरानी जरूरी होगी। ज्यादातर बच्चे 5 साल की उम्र में किताबे हाथ में थामते हैं, वो 3000 से ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं।

5 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे आज के समय में मोबाइल देखते हैं या फिर लिखने- पढ़ने की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसी उम्र के भारतीय मूल के अर्जुन प्रजापति की कहानी अलग है। उनके कारनामे जानकर आपको हैरानी जरूरी होगी। ज्यादातर बच्चे 5 साल की उम्र में किताबे हाथ में थामते हैं, वो 3000 से ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। जब वो 18 महीने के थे तभी से पढ़ना शुरू कर दिए थे। एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में उनका IQ स्कोर 141 आया है, जो उन्हें इस जांच में शामिल लोगों के 99.7वें पर्सेंटाइल में रखता है। अर्जुन की उपलब्धि यहीं तक सीमित नहीं है। वह दुनिया की दो High-IQ संस्थाओं मेन्सा और इंटरटेल की सदस्यता के लिए भी योग्य पाए गए हैं।

कौन हैं अर्जुन प्रजापति इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जुन प्रजापति का परिवार मूल रूप से गुजरात के वडोदरा से जुड़ा है, जबकि उनके माता-पिता कनाडा में रहते हैं अर्जुन के पिता डॉ. विशाल वी. प्रजापति डॉक्टर और क्लिनिकल रिसर्चर हैं, जबकि उनकी मां महिता वकील हैं। अर्जुन ने करीब 18 महीने की उम्र से ही किताबें पढ़ने में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। धीरे-धीरे उनकी दिलचस्पी गणित, खगोल विज्ञान, इतिहास, मानव शरीर विज्ञान, आनुवंशिकी और सूक्ष्म जीव विज्ञान जैसे विषयों में बढ़ने लगी।

किताबों के प्रति उनका लगाव इतना है कि माता-पिता कार में भी आठ से दस किताबें रखते हैं। अर्जुन का कहना है कि अगर रास्ते में बोरियत महसूस हुई, तो पढ़ने के लिए किताब होनी चाहिए। उनके सवाल भी काफी अलग होते हैं। एक बार उन्होंने पूछा कि अगर पृथ्वी को बीच तक काट दिया जाए, तो क्या होगा? वह केवल किसी चीज के बारे में जानना ही नहीं चाहते, बल्कि उसके पीछे का कारण भी समझना चाहते हैं।

शुरुआत में अर्जुन को ऐसी किताबें दी जाती थीं, जिनमें तस्वीरों के साथ अंग्रेजी के अक्षर भी बने होते थे। धीरे-धीरे उनकी मां ने उन्हें अक्षरों की आवाज पहचानना और गिनती सीखना सिखाया। वहीं, अर्जुन के मन में उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए भी उनके माता-पिता समय निकालते थे।

4 साल की उम्र में IQ स्कोर 141, जानें इसका मतलब अर्जुन जब करीब 4 साल के थे, तब उनकी सोचने और चीजों को समझने की क्षमता जांचने के लिए एक खास टेस्ट कराया गया था। इसके लिए स्टैनफोर्ड-बिने इंटेलिजेंस स्केल के पांचवें संस्करण का इस्तेमाल किया गया।

परिवार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, इस टेस्ट में अर्जुन का कुल IQ स्कोर 141 रहा। यह स्कोर उन्हें टेस्ट देने वाले लोगों में 99.7वें पर्सेंटाइल पर रखता है। इसके अलावा, उनका नॉन-वर्बल IQ स्कोर 149, तर्क करने की क्षमता का स्कोर 144 और जानकारी को याद रखकर इस्तेमाल करने की क्षमता का स्कोर 146 रहा।

आसान भाषा में समझें, तो IQ टेस्ट से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा तर्क कर सकता है, नई जानकारी को कैसे समझता है और समस्याओं को हल करने में कितना सक्षम है। हालांकि, IQ स्कोर से किसी बच्चे की पूरी प्रतिभा या भविष्य में उसकी सफलता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बच्चे की रुचि, मेहनत, रचनात्मकता और सीखने के अवसर भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।

विधानसभा में होंगे सम्मानित अर्जुन को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की ओर से भी बधाई मिल चुकी है। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) का दौरा कर चुके हैं। उन्हें 29 अक्टूबर 2026 को ओंटारियो की विधानसभा में विशेष सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया है।

डॉक्टर बनने का दबाव नहीं अर्जुन की रुचि मानव शरीर और चिकित्सा विज्ञान में भी है। वह रक्त कोशिकाओं, रोग प्रतिरोधक क्षमता और संक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। एक बार चोट लगने पर उन्होंने डॉक्टर से एक्स-रे कराने के बारे में भी पूछा था। हालांकि, उनके पिता कहते हैं कि परिवार ने कभी यह तय नहीं किया कि अर्जुन को बड़ा होकर डॉक्टर ही बनना है।

गणित में अर्जुन को पहाड़े, वर्ग, घन और संख्याओं के पैटर्न पसंद हैं। वह ब्लैक होल, आकाशगंगाओं, डायनासोर और पृथ्वी की संरचना के बारे में भी जानना चाहते हैं। इसके अलावा, उन्हें संगीत, पेंटिंग और विदेशी भाषाओं में भी रुचि है।

माता-पिता अपनाते हैं अलग तरीका अर्जुन के माता-पिता उसे अपनी पसंद के हिसाब से सीखने और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। वे उस पर ज्यादा पढ़ने या किसी खास क्षेत्र में करियर बनाने का दबाव नहीं डालते। उनके लिए यह जरूरी है कि अर्जुन पढ़ाई के साथ खेले, दोस्तों के साथ समय बिताए और खुश रहे।