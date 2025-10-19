Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़5 things to do before job interview to get selected
Job Tips: इंटरव्यू से पहले करें ये 5 काम, नौकरी मिलने का बढ़ेगा चांस

Job Tips: इंटरव्यू से पहले करें ये 5 काम, नौकरी मिलने का बढ़ेगा चांस

संक्षेप: आजकल जॉब मार्केट में प्रतिस्पर्धा इतनी तेज है कि सही तैयारी के बिना इंटरव्यू में सफलता मिलना मुश्किल है। विशेषज्ञों के अनुसार, 70 फीसदी कैंडिडेट्स इंटरव्यू से पहले बेसिक तैयारी नहीं करने से रिजेक्ट हो जाते हैं।

Sun, 19 Oct 2025 11:44 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल जॉब मार्केट में प्रतिस्पर्धा इतनी तेज है कि सही तैयारी के बिना इंटरव्यू में सफलता मिलना मुश्किल है। विशेषज्ञों के अनुसार, 70 फीसदी कैंडिडेट्स इंटरव्यू से पहले बेसिक तैयारी नहीं करने से रिजेक्ट हो जाते हैं। हालांकि, केवल 5 आसान काम को पूरा करने से नौकरी पाने का चांस बढ़ ज्यादा है। नौकरी डॉट कॉम और लिंक्डइन की रिपोर्ट बताती है कि अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट्स को 3 गुना ज्यादा ऑफर्स मिलते हैं। आइए जानें ये 5 जरूरी काम, जो इंटरव्यू से पहले पूरा कर लेना चाहिए।

1. कंपनी रिसर्च: इंटरव्यूअर को इंप्रेस करें

इंटरव्यू से 2 दिन पहले कंपनी की वेबसाइट, लिंक्डइन पेज और हाल की न्यूज चेक करें। CEO का नाम, लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स, कंपनी कल्चर नोट करें। Glassdoor पर रिव्यू पढ़ें और आम सवाल जैसे 'Why this company?' का जवाब तैयार रखें। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इंटरव्यूअर को लगता है कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं।

2. मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस

मिरर के सामने या दोस्त के साथ 30 मिनट मॉक इंटरव्यू करें। 'अपने बारे में बताएं', 'ताकत-कमजोरी' जैसे सवालों का प्रैक्टिस करें। प्रैंप या इंटरव्यूइंग डॉट आईओ जैसे ऐप्स का उपयोग करें। रिकॉर्डिंग देखकर बॉडी लैंग्वेज सुधारें - आंखों में देखना, स्माइल रखना। इससे सहजता आती है और इंटरव्यू के दौरान घबराहट नहीं होती है।

3. सही ड्रेस-अप से बनाएं इंप्रेशन

इंटरव्यू में जाने से पहले अपने कपड़े तैयार कर लें। वैसे तो इंटरव्यू के लिए अपना ड्रेस फॉर्मल ही रखें, लेकिन कंपनी का कल्चर अगर कैजुअल है, तो सेमी-फॉर्मल भी ठीक है। इसके साथ ही मिनिमल परफ्यूम, साफ बाल, आदि का ध्यान रखें। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार, सही ड्रेस अप इंप्रेशन बनाती है।

4. टेक्निकल स्किल्स रिवाइज

रिज्यूमे के प्रोजेक्ट, स्किल्स (Java, Python) रिवाइज करें। इंटरव्यू में जाने से पहले 20 आसान क्वेश्चन सॉल्व करें। कॉमन क्वेश्चन के शॉर्ट जवाब लिखें। इससे कोडिंग राउंड में 2 मिनट में सॉल्यूशन दे पाएंगे। रिज्यूमे के हर पॉइंट पर 1 मिनट का जवाब तैयार करें, इससे कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है।

5. रिलैक्सेशन टेक्निक: स्ट्रेस को जीरो करें

इंटरव्यू से 1 घंटा पहले डीप ब्रीदिंग करें - 4 सेकंड सांस अंदर, 4 बाहर। अगर समय मिले तो कुछ देर मेडिटेशन कर लें। हल्का नाश्ता और पर्याप्त पानी पिएं। मन से एकदम पॉजिटिवि रहें। Forbes की स्टडी कहती है कि रिलैक्सेशन से परफॉर्मेंस बेहतर होती है और नर्व्स कंट्रोल हो जाते हैं।

ये 5 काम—कंपनी रिसर्च, मॉक प्रैक्टिस, ड्रेस-अप, स्किल्स रिवाइज, रिलैक्सेशन इंटरव्यू से पहले जरूर करें। नौकरी डॉट कॉम के मुताबिक, इन चीजों को फॉलो करने से कैंडिडेट्स को जॉब मिलने के चांस बढ़ जाता है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Interesting News Interesting Facts
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।