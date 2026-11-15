सरकारी नौकरी की तलाश खत्म! रेलवे, बैंक, BSF और दिल्ली में निकली 9,971 पदों पर बंपर वैकेंसी
Govt Jobs Form Last Date 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इस हफ्ते रेलवे, DSSSB, इंडियन बैंक, BSF और ASRB में कुल 9,971 पदों पर बंपर भर्तियां निकली हैं।
Weekly 5 Government Jobs 2026 List: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे देशभर के लाखों युवाओं के लिए यह हफ्ता बेहद खास और सुनहरे अवसरों से भरा है। यदि आप 10वीं पास हैं, आपके पास ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं—तो आपके लिए देश के पांच बड़े विभागों में कुल 9,971 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है।
रेलवे, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB), इंडियन बैंक, सीमा सुरक्षा बल (BSF) और कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (ASRB) ने विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। आइए एक नजर में जानते हैं इन सभी 5 प्रमुख भर्तियों की पूरी जानकारी, ताकि आप समय रहते अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकें।
उत्तर रेलवे में अप्रेंटिस के 4,651 पदों पर बिना परीक्षा भर्ती
रेलवे भर्ती सेल (RRC) उत्तर रेलवे ने दिल्ली, लखनऊ और अंबाला सहित छह क्लस्टरों में अप्रेंटिस के 4,651 पदों पर भर्ती निकाली है। 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं और संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT से ITI पास युवा 11 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि चयन बिना किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के सीधे मेरिट के आधार पर होगा।
दिल्ली में जूनियर इंजीनियर और MTS के 1,260 पदों पर बंपर भर्ती
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने NDMC, MCD और अन्य विभागों में जूनियर इंजीनियर के 185 पद और मल्टी-टास्किंग स्टाफ यानी MTS के 1,075 पद यानी कुल 1,260 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा धारक युवा 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से होगा।
इंडियन बैंक में अप्रेंटिस के 1,500 पदों पर बंपर भर्ती
इंडियन बैंक ने किसी भी विषय में ग्रेजुएट युवाओं के लिए अप्रेंटिस के 1,500 पदों पर भर्ती निकाली है। 20 से 28 वर्ष की आयु के पात्र उम्मीदवार NATS 2.0 पोर्टल पर पंजीकरण के बाद 25 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन 100 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
BSF में सब-इंस्पेक्टर (GD) के 1,167 पदों पर निकली भर्ती
सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (BSF, CRPF, SSB और ITBP) में सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी) के 1,167 पदों पर भर्ती निकाली है। किसी भी विषय में ग्रेजुएशन और निर्धारित सेवा अवधि रखने वाले 32 वर्ष तक के पात्र उम्मीदवार 12 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल bsf.mha.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण से होगा।
ASRB में टेक्निकल असिस्टेंट के 1,393 पदों पर बिना इंटरव्यू भर्ती
कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (ASRB) ने ICAR संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों में टेक्निकल असिस्टेंट (T-3) और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (T-4) के कुल 1,393 पदों पर भर्ती निकाली है। संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा धारक 21 से 30 वर्ष के पात्र उम्मीदवार 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट asrb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन बिना इंटरव्यू सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा (CBT) से होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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