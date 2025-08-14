5 Indian Freedom Fighters Who Shaped India's Freedom in hindi Independence Day 15 August 2025 Independence Day 2025: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 5 महानायक, आजादी दिलाने में निभाई थी मुख्य भूमिका, Career Hindi News - Hindustan
Thu, 14 Aug 2025 02:25 PM
Independence Day 15 August 2025: देश 15 अगस्त पर अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस (Independence day) मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन की करीब दो शताब्दी लंबी हुकूमत से देशवासियों को आजादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम महान स्वतंत्रता के नायकों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैंकड़ों बलिदानियों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। आइये इस लेख के माध्यम से 5 ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने आजादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई।

भगत सिंह-

दुनिया भर में जब भी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवानों की बात आती है तो शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। केवल 23 साल की उम्र में, जिस समय हमारे यहाँ बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने विचारों और अपनी देशभक्ति के दम पर अंग्रेज़ी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। आज भारत में ही नहीं, दुनिया भर में नौजवान शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह ने क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को चोट पहुंचाने के मकसद से असेंबली पर बम फेंका था। उन पर ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षडयंत्र का मुकदमा चलाया था। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई थी।

मंगल पांडे-

मंगल पांडे, वह क्रांतिकारी जिन्होंने स्वयं और अपने साथियों के साथ अमानवीय व्यवहार होता देख अपने अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी और यह बगावत पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी बनी। ये थे मंगल पाण्डेय जिन्होंने 1857 में देश की स्वतंत्रता के लिए पहली क्रांति का आगाज़ किया। उनकी बगावत की चिंगारी से पूरे देश में क्रांति की शुरुआत हुई।

मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में सिपाही थे। 9 फरवरी 1857 को जब 'नया कारतूस' देशी पैदल सेना को बाँटा गया तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि इन कारतूसों को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी' का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने अपनी ही टाइफल से उस अंग्रेज़ अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर फाँसी की सज़ा सुना दी गई।

चंद्रशेखर आज़ाद-

चंद्रशेखर आज़ाद वही क्रांतिकारी थे, जिनके नाम मात्र से अंग्रेज़ी पुलिस काँपने लगती थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरु कर दिया। उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेज़ों ने लूटा है। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी कांड (1925) में सक्रिय भाग लिया था। 7 फरवरी, 1931 के दिन चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठकर विचार-विमर्श कर रहे थे कि तभी वहाँ अंग्रेज़ों ने उन्हें घेर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही यह प्रण किया था कि वह कभी भी ज़िंदा पुलिस के हाथ नहीं आएँगे। इसी प्रण को निभाते हुए उन्होंने गोली खुद को मार ली थी।

महात्मा गाँधी-

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का पूरा जीवन, उनका एक-एक काम न सिर्फ आज हमें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है बल्कि सच्चाई के रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन भी करता है। महात्मा गाँधी के आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने से पहले तक आज़ादी का आंदोलन और उसका नेतृत्व केवल कुलीन वर्गों के हाथ में था। उनके आने के बाद आज़ादी की लड़ाई हर वर्ग- हर तबके के लोगों तक पहुँची और जन-आंदोलन बनी। अहिंसा के उसके नायाब तरीके ने न केवल अंग्रेज़ों को देश से खदेड़ने का काम किया बल्कि पूरे विश्व के सामने शांति के साथ आंदोलन चलाने का संदेश भी रखा।

जलियाँवाला हत्याकांड के बाद जब महात्मा गाँधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। चौरी-चौरा में अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ हुई हिंसक घटना के बाद गाँधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। नमक सत्याग्रह के बाद एक मुट्ठी नमक बनाते हुए गांधी जी ने कहा था, 'इस एक मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला रहा हूँ।' और वाकई इस महात्मा ने सत्य और अहिंसा के साथ ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंका। महात्मा गाँधी ने देश के लोगों की बेहतरी और देश की आज़ादी के लिए अपने शरीर पर एक धोती के अलावा सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने ठान लिया था कि देश को आज़ाद कराके रहेंगे। उनके त्याग और दृढ निश्चय के परिणामस्वरूप देश को स्वतंत्रता मिली।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस-

एक अत्यंत प्रतिभावान युवक, जिसके अंदर देशभक्ति कूट-कूट कर भरी थी, पिता के कहने पर 'इंडियन सिविल सर्विसेज' की परीक्षा देता है और परीक्षा में टॉप भी कर जाता है। आई.सी.एस. अफसर की अपनी नौकरी पर लात मार दी जो उस समय किसी भारतीय को मिलना एक आसान बात नहीं थी। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज' तैयार की और लाखों भारतीयों को इससे जोड़ा। उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत को इतना बेबस कर दिया कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा' तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आज़ादी दूँगा' सुनकर देश के युवाओं में ही नहीं बल्कि बुजुर्गों के खून में भी उबाल आ जाता था। उनके क्रांतिकारी तेवरों से ब्रिटिश राज हिल चुका था। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो (जापान) जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ। लेकिन बताया जाता है कि उनका शव नहीं मिल पाया था इसलिए उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है।

