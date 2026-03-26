IIT Graduates Businessman: सैलरी अरबों में, दिमाग IIT का! अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत के बॉस हैं ये 5 भारतीय
Famous IIT Graduates Businessman: आईआईटी को दुनिया भर में प्रतिभा की खान माना जाता है। 5 दिग्गज IIT ग्रेजुएट्स की सफलता की कहानी जानिए, जिन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों के टॉप पदों तक का सफर तय किया है।
Famous IIT Graduates Businessman: इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) को दुनिया भर में प्रतिभा की खान माना जाता है। यहां से पढ़ें हुए छात्रों ने न केवल भारत में, बल्कि सात समंदर पार अमेरिका की धरती पर भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। हाल ही में एक रिपोर्ट में उन 5 दिग्गज IIT ग्रेजुएट्स की सफलता की कहानी साझा की गई है, जिन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों के टॉप पदों तक का सफर तय किया है।
ये कहानियां उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो अपनी आंखों में बड़े सपने संजोए हुए हैं। आइए जानते हैं इन 'ग्लोबल लीडर्स' के बारे में जिन्होंने साबित कर दिया कि सही शिक्षा और अटूट संकल्प के साथ कुछ भी हासिल करना मुमकिन है।
1. सुंदर पिचाई – गूगल के CEO
IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करने वाले सुंदर पिचाई आज दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स में से एक हैं। वे Google और उसकी पेरेंट कंपनी Alphabet के CEO हैं। सुंदर पिचाई की सादगी और मुश्किलों को आसानी से हल करने की उनकी कला ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने गूगल क्रोम और एंड्रॉइड जैसे प्रोडक्ट्स को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
2. अरविंद कृष्णा – IBM के पथप्रदर्शक
अरविंद कृष्णा ने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आज वे IBM के चेयरमैन और CEO हैं। हाइब्रिड क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में IBM को आगे बढ़ाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने कंपनी के इतिहास के सबसे बड़े टेकओवर (रेड हैट का टेकओवर) का नेतृत्व किया, जिसने टेक जगत को चौंका दिया था।
3. निकेश अरोड़ा – साइबर सिक्योरिटी के दिग्गज
IIT (BHU) वाराणसी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाले निकेश अरोड़ा वर्तमान में पालो अल्टो नेटवर्क्स के चेयरमैन और CEO हैं। इससे पहले वे गूगल और सॉफ्टबैंक जैसी बड़ी कंपनियों में बड़े पदों पर रह चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में उनके योगदान और उनकी बिजनेस स्ट्रैटिजी की दुनिया मुरीद है।
4. विनोद खोसला – सिलिकॉन वैली के दिग्गज निवेशक
अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन और वेंचर कैपिटलिस्ट विनोद खोसला IIT दिल्ली के पूर्व छात्र हैं, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रैजुएशन की डिग्री प्राप्त की। सन माइक्रोसिस्टम्स के को-फाउंडर खोसला ने 1971 से 1976 तक IIT में पढ़ाई की और फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। 'खोसला वेंचर्स' के माध्यम से उन्होंने दर्जनों टेक्नोलॉजिकल और क्लीन एनर्जी स्टार्टअप्स को सहारा दिया है। उन्हें सिलिकॉन वैली के सबसे प्रभावशाली इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है, जिनमें क्रांतिकारी विचारों को जल्दी पहचानने की अद्भुत क्षमता है।
5. अरविंद श्रीनिवास – AI की नई लहर
चेन्नई में जन्मे अरविंद श्रीनिवास 'परप्लेक्सिटी एआई' के को-फाउंडर और CEO हैं। वे IIT मद्रास के पूर्व छात्र हैं, जहां से उन्होंने 2017 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डुअल डिग्री (B.Tech और M.Tech) प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले से पीएचडी की और OpenAI, Google Brain और DeepMind जैसे बड़े लैब्स में रिसर्च वर्क किया। 2022 में उन्होंने Perplexity को लॉन्च कर AI की दुनिया में नई हलचल मचा दी है।
सफलता का मूल मंत्र
इन पांचों दिग्गजों में एक बात समान है—वह है निरंतर सीखने की ललक और चुनौतियों को अवसर में बदलने का साहस। इन्होंने न केवल तकनीक को समझा, बल्कि दुनिया की बदलती जरूरतों को भी पहचाना।
इनकी सफलता का संदेश साफ है कि आपकी शुरुआत कहां से हुई, उससे कहीं ज्यादा यह मायने रखता है कि आपकी मंजिल कहां है और आप वहां पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। इन दिग्गजों ने अपनी मेहनत से न केवल अपना नाम रोशन किया है, बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर 'ब्रांड इंडिया' को एक नई पहचान दी है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
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