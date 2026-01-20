Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़5 Best Polytechnic Courses After Class 10th for Engineering Aspirants
Best Polytechnic Courses: 10वीं के बाद ये 5 पॉलिटेक्निक कोर्स दिलाएंगे शानदार नौकरी, जानें कौन सा कोर्स है बेस्ट

Best Polytechnic Courses: 10वीं के बाद ये 5 पॉलिटेक्निक कोर्स दिलाएंगे शानदार नौकरी, जानें कौन सा कोर्स है बेस्ट

संक्षेप:

Best Polytechnic Courses After 10th: यदि आप 10वीं कक्षा के बाद ही तकनीकी क्षेत्र (Technical Field) में अपना कदम रखना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता हो सकता है।

Jan 20, 2026 09:36 pm IST
5 Best Polytechnic Courses: आज के समय में करियर के ऑप्शन केवल 12वीं या ग्रेजुएशन तक ही सीमित नहीं हैं। यदि आप 10वीं कक्षा के बाद ही तकनीकी क्षेत्र (Technical Field) में अपना कदम रखना चाहते हैं और जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता हो सकता है। यह न केवल आपको इंजीनियरिंग की बुनियादी समझ देता है, बल्कि कम उम्र में ही रोजगार के ढेरों अवसर भी प्रदान करता है।

इंजीनियरिंग की चाह रखने वाले छात्रों के लिए 10वीं के बाद उपलब्ध 5 सबसे लोकप्रिय और डिमांडिंग पॉलिटेक्निक कोर्सेज की जानकारी यहां दी गई है:

1. मैकेनिकल इंजीनियरिंग

यह इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी और सदाबहार शाखाओं में से एक है। इसमें मशीनों के डिजाइन, निर्माण और उनके संचालन के बारे में पढ़ाया जाता है। ऑटोमोबाइल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक, मैकेनिकल इंजीनियरों की मांग हमेशा बनी रहती है। रेलवे, भेल (BHEL) और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों में डिप्लोमा धारकों के लिए सुनहरे अवसर होते हैं।

2. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग

डिजिटल युग में इस कोर्स की पॉपुलैरिटी सबसे अधिक है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट और नेटवर्किंग सिखाई जाती है। यदि आपकी रुचि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में है, तो यह कोर्स आपको आईटी (IT) सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिला सकता है।

3. सिविल इंजीनियरिंग

इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें सड़कों, पुलों, बांधों और इमारतों के निर्माण की बारीकियां सिखाई जाती हैं। सरकारी विभागों जैसे PWD, सिंचाई विभाग और हाउसिंग बोर्ड में जूनियर इंजीनियर (JE) के पद पर भर्ती के लिए यह डिप्लोमा अनिवार्य होता है।

4. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

बिजली के उपकरणों, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित यह कोर्स औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ है। पावर प्लांट, मेट्रो रेल और प्राइवेट विद्युत कंपनियों में इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारकों की भारी मांग रहती है। यह स्वरोजगार की दृष्टि से भी एक सशक्त विकल्प है।

5. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE)

यह कोर्स संचार तकनीक, चिप डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर केंद्रित है। टेलिकॉम सेक्टर (जैसे Jio, Airtel) और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनियों में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की काफी जरूरत होती है।

पॉलिटेक्निक के फायदे और आगे की पढ़ाई

पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आमतौर पर 3 साल का होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे पूरा करने के बाद छात्र ‘लैटरल एंट्री’ के जरिए सीधे बी.टेक के दूसरे वर्ष में एडमिशन ले सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी अधिक मिलता है।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
