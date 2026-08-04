5 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल? भारी बारिश के बीच क्या कल होगी छुट्टी? जानिए IMD पूरा अपडेट
देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते 5 अगस्त 2026 को स्कूलों की छुट्टी को लेकर संशय बना हुआ है। जानें कि कल स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे?
देश के कई हिस्सों में मानसून की लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा 5 अगस्त 2026 के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने के बाद स्कूली बच्चों और उनके माता-पिता के मन में एक ही सवाल है कि क्या कल 5 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी रहेगी या नहीं। भारी बारिश की समस्याओं के बीच छात्र लगातार स्कूल बंद होने के आधिकारिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून, दक्षिण भारत के केरल और पूर्वोत्तर के राज्य असम समेत देश के कई इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं कि अलग-अलग राज्यों में 5 अगस्त को स्कूलों की क्या स्थिति रह सकती है।
IMD ने 5 अगस्त के लिए किन राज्यों के लिए जारी किया है अलर्ट?
मौसम विभाग (IMD) ने मध्य, उत्तरी और तटीय राज्यों के कई हिस्सों में मध्यम से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश के कारण सुबह के समय सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। मौसम में आए इस अचानक बदलाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी हालात पर अपनी कड़ी नजर बनाए हुए है।
देहरादून और उत्तराखंड का हाल
उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। देहरादून, नैनीताल और पौड़ी जैसे जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन परिस्थिति के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर सकता है। हालांकि, अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक आदेश का इंतजार करें।
असम और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति
असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों जैसे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी मानसूनी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। असम के प्रभावित जिलों में स्थानीय प्रशासन स्थिति की समीक्षा कर स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले सकता है।
केरल में ऑरेंज और येलो अलर्ट
केरल के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल में यदि बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहता है, तो जिला स्तर पर आंगनवाड़ी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के लिए छुट्टियों का ऐलान किया जा सकता है।
अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?
आईएमडी (IMD) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। देशव्यापी स्तर पर कोई सामान्य राज्यव्यापी छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है। मौसम और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर केवल संबंधित जिले के जिलाधिकारी ही छुट्टी का आदेश जारी करते हैं।
छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह
मौसम की स्थिति तेजी से बदल रही है, इसलिए छात्रों और उनके माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। स्कूल जाने से पहले अपने स्कूल के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल नोटिस बोर्ड या स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों को चेक जरूर कर लें।
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