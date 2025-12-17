MBBS Seats: 48,563 एमबीबीएस और 29,080 पीजी सीटें देश में बढ़ी, अब डॉक्टर बनना होगा आसान

संक्षेप: NEET MBBS Seats in India: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच देश में एमबीबीएस (MBBS) की 48,563 और पोस्टग्रेजुएट (MD/MS) की 29,080 नई सीटें जोड़ी गई हैं।

MBBS Seats in India: देश में मेडिकल शिक्षा का सपना देख रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खबर है। भारत सरकार ने पिछले छह वर्षों में मेडिकल सीटों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच देश में एमबीबीएस (MBBS) की 48,563 और पोस्टग्रेजुएट (MD/MS) की 29,080 नई सीटें जोड़ी गई हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीटों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मेडिकल सीटों के विस्तार में साल 2025-26 सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इस अकेले शैक्षणिक वर्ष में एमबीबीएस की 11,119 और पीजी की 7,619 सीटों की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। यह कदम देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, अब वहां भी चिकित्सा शिक्षा की पहुंच आसान होगी।

विदेश जाने की मजबूरी होगी कम इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराना है। सीटों की संख्या बढ़ने से अब भारतीय छात्रों की विदेशी मेडिकल कॉलेजों पर निर्भरता कम होगी। अक्सर देखा गया है कि भारत में सीट न मिल पाने के कारण छात्र यूक्रेन, रूस या चीन जैसे देशों का रुख करते थे, लेकिन अब घर में ही अधिक अवसर मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दे रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने इसके लिए कड़े नियामक ढांचे तैयार किए हैं। 'क्षमता आधारित चिकित्सा शिक्षा' (CBME) कोर्सेज और नए मानक नियमों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सीटों की बढ़ोतरी से शिक्षा और क्लिनिकल ट्रेनिंग के स्तर में कोई कमी न आए।