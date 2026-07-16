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35 लाख की नौकरी या 26.5 लाख की वर्क फ्रॉम होम? प्रोफेशनल ने पूछा- क्या अधिक सैलरी के लिए शहर बदलना चाहिए

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया पोस्ट में शख्स ने दावा किया है कि वह वर्तमान में, 26.5 लाख रुपये सालाना (LPA) की फिक्स्ड सैलरी पर घर से काम कर रहा है। हाल ही में उसे बेंगलुरु की एक बड़ी और नामी प्रोडक्ट-बेस्ड कंपनी से 35 लाख रुपये सालाना (LPA) की फिक्स्ड सैलरी का ऑफर मिला है।

35 लाख की नौकरी या 26.5 लाख की वर्क फ्रॉम होम? प्रोफेशनल ने पूछा- क्या अधिक सैलरी के लिए शहर बदलना चाहिए

करीब 8.5 लाख रुपये सालाना ज्यादा सैलरी मिले तो क्या आप अपनी वर्क फ्रॉम होम (WFH) नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे? यही सवाल एक 30 वर्षीय प्रोफेशनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर पूछा, जिसके बाद इस पर लोगों के बीच एक बहस शुरू हो गई। साथ ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है।

वर्तमान सैलरी

सोशल मीडिया पोस्ट में शख्स ने दावा किया है कि वह वर्तमान में, 26.5 लाख रुपये सालाना (LPA) की फिक्स्ड सैलरी पर घर से काम कर रहा है। हाल ही में उसे बेंगलुरु की एक बड़ी और नामी प्रोडक्ट-बेस्ड कंपनी से 35 लाख रुपये सालाना (LPA) की फिक्स्ड सैलरी का ऑफर मिला है। अब वह दुविधा में है कि क्या ₹8.5 लाख की अतिरिक्त सैलरी के लिए वर्क फ्रॉम होम छोड़कर बेंगलुरु शिफ्ट होना सही फैसला होगा।

घर की कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं

अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में प्रोफेशनल ने बताया कि उस पर परिवार की कोई आर्थिक जिम्मेदारी (Dependents) नहीं है, लेकिन सभी खर्चों के बाद वह हर महीने सिर्फ 20,000 से 30,000 रुपये ही बचा पाता है। उसने साफ किया कि इस रकम में उसकी हर महीने की 40000 रुपये की निवेश राशि शामिल नहीं है।

इसके अलावा, वह हर महीने करीब 1.2 लाख रुपये की ईएमआई (EMI) भी चुका रहा है। इसके साथ ही ईंधन, वाहन की देखभाल, ट्रेवल और अन्य रोजमर्रा के खर्च भी उसके मासिक बजट का बड़ा हिस्सा हैं।

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क्यों नहीं हो रहा शिफ्ट

इतना ही नहीं, शख्स का यह भी मानना है कि बेंगलुरु की प्रोडक्ट-बेस्ड कंपनी में मिलने वाली नौकरी से नई चीजें सीखने का बेहतर मौका मिलेगा और लंबी अवधि में करियर ग्रोथ की संभावनाएं भी अधिक हैं। हालांकि, उसे यह चिंता है कि बेंगलुरु में महंगा किराया, खाने-पीने का खर्च, रोजाना का आवागमन और अन्य बढ़ी हुई जीवन-यापन की लागत कहीं उसकी ₹8.5 लाख की अतिरिक्त सैलरी का फायदा कम न कर दें।

इसी वजह से उसने सोशल मीडिया पर लोगों से राय मांगी है कि अधिक सैलरी की वजह से उसे बेंगलुरु शिफ्ट होना चाहिए या फिर मौजूदा वर्क फ्रॉम होम नौकरी में ही बने रहना चाहिए?

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यूजर्स ने शेयर किए अपने अनुभव

इस पोस्ट के बाद कई यूजर्स ने अपने अनुभव साझा किए। कुछ लोगों ने बेहतर करियर ग्रोथ और सीखने के अवसर को देखते हुए बेंगलुरु जाने की सलाह दी, जबकि कुछ ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा और कम खर्च को देखते हुए मौजूदा नौकरी भी एक मजबूत विकल्प हो सकती है।

एक यूजर ने लिखा, "अपने मैनेजर को इस नए जॉब ऑफर के बारे में बताइए। हो सकता है कि आपकी मौजूदा कंपनी भी वर्क फ्रॉम होम के साथ आपकी सैलरी 35 लाख रुपये तक बढ़ा दे। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो कम से कम बेंगलुरु वाली कंपनी में 35 लाख रुपये के पैकेज पर काम करने का विकल्प तो रहेगा।"

एक अन्य यूजर ने सलाह दी, "वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरी ही बेहतर है। घर पर रहकर पैसे बचाइए और बेंगलुरु के ट्रैफिक में फंसने से भी बचिए।" वहीं, एक तीसरे यूजर ने लिखा, “टैक्स काटने के बाद दोनों नौकरियों की सैलरी में असली अंतर करीब 5.8 लाख रुपये ही रह जाएगा। अगर आप बहुत सोच-समझकर खर्च करते हैं, तो बेंगलुरु में यह अंतर बराबर हो सकता है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरी ज्यादा फायदे का सौदा लगती है। हालांकि, अगर आप घर से काम करते हैं तो परिवार के साथ रहने का फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर ऑफिस में काम करने से नेटवर्किंग और करियर ग्रोथ के बेहतर अवसर भी मिल सकते हैं।”

डिस्क्लेमर: इस कहानी में किए गए सभी दावे और विचार संबंधित व्यक्ति के निजी अनुभव हैं। 'लाइव हिंदुस्तान' वेबसाइट सोशल मीडिया पोस्ट पर किए गए इन दावों की पुष्टि नहीं करती है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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