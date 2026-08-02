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3 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल? भारी बारिश के बीच क्या कल रहेगा अवकाश, जानिए IMD का ताजा अपडेट

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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3 अगस्त 2026 को स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे? IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानें स्कूल छुट्टी पर सरकार और जिला प्रशासन का ताजा अपडेट।

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बारिश की वजह से प्रभावित स्कूली बच्चे

देशभर में मानसून अब पूरी तरह रंग में आ चुका है। कहीं झमाझम बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे रही है, तो कहीं यही बारिश आफत बनकर सड़कें डुबो रही है, पुल-पुलियों को लील रही है और जनजीवन को प्रभावित कर रही है। ऐसे में लाखों स्कूली बच्चों और उनके माता-पिता के मन में इस समय सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या सोमवार, 3 अगस्त 2026 को स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे? सोशल मीडिया पर छुट्टियों की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन असल स्थिति क्या है इसे जानना बेहद जरूरी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके बाद कई जिलों के प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि, फिलहाल पूरे देश या किसी राज्य में 3 अगस्त को स्कूल बंद करने का कोई सार्वभौमिक आदेश जारी नहीं किया गया है।

अभी तक स्कूल बंद करने का कोई राज्यव्यापी आदेश नहीं

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 अगस्त 2026 के लिए देशभर में स्कूलों की छुट्टी का कोई राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय आदेश जारी नहीं हुआ है। यदि किसी जिले में अत्यधिक बारिश, जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, तो वहां के जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूल बंद करने का फैसला ले सकते हैं। यानी छुट्टी का निर्णय जिला प्रशासन के स्तर पर लिया जाएगा। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले के प्रशासन, शिक्षा विभाग और संबंधित स्कूल की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।

IMD ने किन राज्यों के लिए जारी किया है अलर्ट?

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। विभाग ने बताया है कि पूर्वोत्तर भारत में बारिश और तेज होगी, जबकि मध्य भारत तथा हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में भी अगले 4-5 दिनों तक वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आईएमडी के मुताबिक 3 अगस्त के आसपास पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कहीं-कहीं भारी या बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।

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उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली पर भी नजर

आईएमडी के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 से 6 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार में 3 अगस्त को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में 3 अगस्त को बादल छाए रहने और हल्की बारिश के दौर जारी रहने का अनुमान है।

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क्या आखिरी समय पर हो सकती है छुट्टी?

इस बात की पूरी संभावना है कि स्कूलों में छुट्टियों का ऐसान आखिसी समय में संभव है। यदि किसी जिले में रविवार रात या सोमवार सुबह तक भारी बारिश, बाढ़, जलभराव या अन्य आपात स्थिति बनती है तो जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर सकता है। पहले भी कई बार ऐसे फैसले अंतिम समय में लिए गए हैं। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को सलाह है कि सोमवार सुबह स्कूल जाने से पहले अपने जिले के प्रशासन, स्कूल और शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचना जरूर जांच लें।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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