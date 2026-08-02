3 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल? भारी बारिश के बीच क्या कल रहेगा अवकाश, जानिए IMD का ताजा अपडेट
3 अगस्त 2026 को स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे? IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानें स्कूल छुट्टी पर सरकार और जिला प्रशासन का ताजा अपडेट।
देशभर में मानसून अब पूरी तरह रंग में आ चुका है। कहीं झमाझम बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे रही है, तो कहीं यही बारिश आफत बनकर सड़कें डुबो रही है, पुल-पुलियों को लील रही है और जनजीवन को प्रभावित कर रही है। ऐसे में लाखों स्कूली बच्चों और उनके माता-पिता के मन में इस समय सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या सोमवार, 3 अगस्त 2026 को स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे? सोशल मीडिया पर छुट्टियों की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन असल स्थिति क्या है इसे जानना बेहद जरूरी है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके बाद कई जिलों के प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि, फिलहाल पूरे देश या किसी राज्य में 3 अगस्त को स्कूल बंद करने का कोई सार्वभौमिक आदेश जारी नहीं किया गया है।
अभी तक स्कूल बंद करने का कोई राज्यव्यापी आदेश नहीं
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 अगस्त 2026 के लिए देशभर में स्कूलों की छुट्टी का कोई राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय आदेश जारी नहीं हुआ है। यदि किसी जिले में अत्यधिक बारिश, जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, तो वहां के जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूल बंद करने का फैसला ले सकते हैं। यानी छुट्टी का निर्णय जिला प्रशासन के स्तर पर लिया जाएगा। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले के प्रशासन, शिक्षा विभाग और संबंधित स्कूल की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।
IMD ने किन राज्यों के लिए जारी किया है अलर्ट?
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। विभाग ने बताया है कि पूर्वोत्तर भारत में बारिश और तेज होगी, जबकि मध्य भारत तथा हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में भी अगले 4-5 दिनों तक वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आईएमडी के मुताबिक 3 अगस्त के आसपास पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कहीं-कहीं भारी या बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।
उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली पर भी नजर
आईएमडी के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 से 6 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार में 3 अगस्त को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में 3 अगस्त को बादल छाए रहने और हल्की बारिश के दौर जारी रहने का अनुमान है।
क्या आखिरी समय पर हो सकती है छुट्टी?
इस बात की पूरी संभावना है कि स्कूलों में छुट्टियों का ऐसान आखिसी समय में संभव है। यदि किसी जिले में रविवार रात या सोमवार सुबह तक भारी बारिश, बाढ़, जलभराव या अन्य आपात स्थिति बनती है तो जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर सकता है। पहले भी कई बार ऐसे फैसले अंतिम समय में लिए गए हैं। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को सलाह है कि सोमवार सुबह स्कूल जाने से पहले अपने जिले के प्रशासन, स्कूल और शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचना जरूर जांच लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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