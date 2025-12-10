Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़2-Feet Tall Vrindani Patel Achieves Dream, Becomes College Professor Against All Odds Success Story
Success Story: हार नहीं मानी! सिर्फ 2 फीट की ऊंचाई वाली वृंदाणी पटेल बनी कॉलेज प्रोफेसर, संघर्ष की मिसाल

Success Story: हार नहीं मानी! सिर्फ 2 फीट की ऊंचाई वाली वृंदाणी पटेल बनी कॉलेज प्रोफेसर, संघर्ष की मिसाल

संक्षेप:

Success Story: सिर्फ दो फीट की ऊंचाई वाली 28 वर्षीय वृंदाणी ने समाज की रूढ़िवादी सोच और कई बार ठुकराए जाने के बावजूद हार नहीं मानी और आज वह अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुई हैं।

Dec 10, 2025 09:22 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

Success Story: कामयाबी शरीर की ऊंचाई नहीं, बल्कि इरादों की बुलंदी देखती है। गुजरात की वृंदाणी पटेल ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है। सिर्फ दो फीट की ऊंचाई वाली 28 वर्षीय वृंदाणी ने समाज की रूढ़िवादी सोच और कई बार ठुकराए जाने के बावजूद हार नहीं मानी और आज वह अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुई हैं। उनकी यह कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो शारीरिक चुनौतियों के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिता बने सबसे बड़ी प्रेरणा

वृंदाणी का जीवन बचपन से ही मुश्किलों भरा रहा। जब वह केवल डेढ़ साल की थीं, तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद, उनका पालन-पोषण उनके पिता और दादी ने किया। वृंदाणी के पिता की खुद की लंबाई तीन फीट है और वह एक शिक्षक हैं। वृंदाणी अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता को देती हैं। उनका कहना है, "मेरे पिता मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया।"

शिक्षा में हमेशा आगे

वृंदाणी बचपन से ही एक मेधावी छात्रा रही हैं। उनके स्कूल ने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया और 12वीं कक्षा तक उन्हें विशेष बेंच प्रदान की गई, ताकि वह आराम से पढ़ाई कर सकें। उन्होंने 10वीं कक्षा में 81% और 12वीं में 85% अंक प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने बी.कॉम और एम.कॉम भी शानदार परिणामों के साथ पूरा किया। वृंदाणी ने अपना डॉक्टर बनने का शुरुआती सपना भले ही छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कॉमर्स में जीएसईटी (GSET) और नेट (NET) जैसी कठिन परीक्षाओं को पास किया और हाल ही में अपनी पीएचडी (Ph.D.) पूरी कर अपना सपना साकार किया।

पोस्ट ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने सूरत में अपने पिता के ट्यूशन क्लास में पढ़ाना शुरू किया, जहां उन्होंने पांच सालों में 200 से अधिक छात्रों को अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स और ऑडिटिंग जैसे विषय पढ़ाए।

read moreये भी पढ़ें:
कद छोटा, लेकिन इरादे ऊंचे, 3 फीट के गणेश बरैया बने मेडिकल ऑफिसर
जज्बा हो तो ऐसा! IPS पूनम दलाल की कहानी, 3 महीने के बच्चे के साथ पास किया UPSC

संघर्ष और सफलता

कॉलेज प्रोफेसर बनने की राह आसान नहीं थी। वृंदाणी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए कई कॉलेजों में आवेदन किया, लेकिन हर बार इंटरव्यू लेने वालों ने उनकी कक्षा को संभालने की क्षमता पर संदेह किया और उन्हें बार-बार ठुकरा दिया गया। उन्होंने कुल सात इंटरव्यू दिए और तीन बार रिजेक्ट होने के बाद, आखिरकार चौथे प्रयास में उनका चयन हो गया।

वृंदाणी ने समाज के तानों को नजरअंदाज किया और अपनी लगन से हर बाधा को पार किया। चुनौतियों से लड़ने के उनके जज्बे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी कार चलाने के लिए साढ़े तीन साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 2023 में ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर लिया।

वृंदाणी पटेल का संदेश सीधा और स्पष्ट है: "रिजेक्शन से कभी निराश न हों। कोशिश करते रहें।" उनकी यह कहानी साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत के आगे कोई भी शारीरिक सीमा मायने नहीं रखती।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।