Current Affairs Quiz 28 May 2026 : परमाणु समझौते से जनसंख्या रिपोर्ट तक, 10 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब
28 मई 2026 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज में रूस-कजाकिस्तान परमाणु समझौता, उत्तर कोरिया, भारत-दक्षिण कोरिया वार्ता, बशीर बद्र और भारत की प्रजनन दर से जुड़े अहम सवाल शामिल हैं।
Current Affairs Quiz 28 May 2026 : आज के दौर में समसामयिक घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं बल्कि हर प्रतियोगी परीक्षा की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। चाहे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग, रेलवे, राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य सरकारी परीक्षाएं हों, हर जगह ताजा घटनाओं से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समझौते, नई सरकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और वैश्विक घटनाक्रम जैसे विषय परीक्षा में सीधा असर डालते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं 28 मई 2026 के बेहद महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के प्रश्न, जिनसे आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं।
1. कजाकिस्तान के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किस देश की मदद से होगा?
A. चीन
B. रूस
C. फ्रांस
D. जापान
सही जवाब: B. रूस
विवरण: रूस और कज़ाखस्तान ने 16.5 अरब डॉलर की परमाणु ऊर्जा परियोजना पर समझौता किया।
2. क्वाड देशों की परमाणु निरस्त्रीकरण अपील को किस देश ने खारिज कर दिया?
A. ईरान
B. रूस
C. उत्तर कोरिया
D. चीन
सही जवाब: C. उत्तर कोरिया
विवरण: उत्तर कोरिया ने कहा कि वह अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम बंद नहीं करेगा।
3. भारत और दक्षिण कोरिया के बीच किस समझौते को अपग्रेड करने पर बातचीत हुई?
A. RCEP
B. SAFTA
C. IK CEPA
D. BIMSTEC Pact
सही जवाब: C. IK CEPA
विवरण: नई दिल्ली में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच IK CEPA अपग्रेड वार्ता हुई।
4. मशहूर शायर बशीर बद्र का निधन कितनी उम्र में हुआ?
A. 85 वर्ष
B. 88 वर्ष
C. 91 वर्ष
D. 95 वर्ष
सही जवाब: C. 91 वर्ष
विवरण: प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ।
5. दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
A. मनोज तिवारी
B. वीरेंद्र सचदेवा
C. प्रवेश वर्मा
D. हर्ष मल्होत्रा
सही जवाब: D. हर्ष मल्होत्रा
विवरण: भाजपा ने हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया।
6. राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान किस पुलिस बल को दिया गया?
A. असम पुलिस
B. सिक्किम पुलिस
C. गुजरात पुलिस
D. तेलंगाना पुलिस
सही जवाब: B. सिक्किम पुलिस
विवरण: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान दिया।
7. संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल पाने वाले भारतीय शांति सैनिक कौन हैं?
A. हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान
B. मनदीप सिंह और विकास ठाकुर
C. अरुण कुमार और दीपक रावत
D. मोहित शर्मा और संदीप सिंह
सही जवाब: A. हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान
विवरण: संयुक्त राष्ट्र भारतीय शांति सैनिकों हरभजन सिंह और सुजीत प्रधान को सम्मानित करेगा।
8. महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित भारत की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू हुई?
A. महाराष्ट्र
B. राजस्थान
C. तेलंगाना
D. गुजरात
सही जवाब: C. तेलंगाना
विवरण: तेलंगाना में महिलाओं द्वारा संचालित देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हुई।
9. संयुक्त राष्ट्र ने 2026 की यौन हिंसा सूची में किस देश की संस्थाओं को शामिल किया?
A. रूस
B. इज़राइल
C. म्यांमार
D. सूडान
सही जवाब: B. इज़राइल
विवरण: संयुक्त राष्ट्र ने इजराइली संस्थाओं को संघर्ष संबंधी यौन हिंसा सूची में जोड़ा।
10. भारत की कुल प्रजनन दर 2024 में घटकर कितनी हो गई?
A. 2.5
B. 2.3
C. 2.1
D. 1.9
सही जवाब: D. 1.9
विवरण: भारत की कुल प्रजनन दर 2024 में घटकर 1.9 दर्ज की गई।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव