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IIT से नहीं, फिर भी 22 साल की उम्र में 4.8 लाख की सैलरी; Gen-Z का पोस्ट हुआ वायरल

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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22 साल के प्रोफेशनल ने अपनी 4.8 लाख रुपये महीने की कमाई का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि वह IIT से नहीं है, फिर भी इतनी कम उम्र में यह मुकाम हासिल कर चुका है। उनका यह पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है।

22 year old earns rs 4.8 lakh without iit degree gen z post goes viral
22 साल की उम्र में 4.8 लाख माह सैलरी

अक्सर सोशल मीडिया पर आपने कुछ सवालों पर जरूर बहस देखी होगी। सवाल जैसे- क्या अच्छी सैलरी पाने के लिए IIT से पढ़ाई करना जरूरी है? या आज के दौर में स्किल जरूरी है या डिग्री? क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर आप ने आईआईटी से पढ़ाई की है, तो आपकी लाइफ सेट है। क्योंकि इसके बाद आपके पास मोटी सैलरी वाली नौकरी होगी, वो चाहे देश में या फिर विदेश में। गाड़ी होगी, बंगला होगा और लग्जरी लाइफस्टाइल होगी। लेकिन 22 साल के प्रोफेशनल ने अपनी 4.8 लाख रुपये महीने की कमाई का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि वह IIT से नहीं है, फिर भी इतनी कम उम्र में यह मुकाम हासिल कर चुका है। उनका यह पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए पूरा मामला जानते हैं।

सैलरी का स्क्रीनशॉट किया शेयर

बता दें कि 22 वर्षीय ग्रोथ मार्केटर लावण्या जैन ने अपनी आय के दो अलग-अलग सोर्स से मिलने वाली सैलरी के स्क्रीनशॉट साझा किए और दावा किया कि उनकी कुल मासिक कमाई करीब 4.8 लाख रुपये है। लावण्या जैन ने बैंक ट्रांजैक्शन अलर्ट के स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए कहा कि अच्छी कमाई के लिए IIT से पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी मौजूदा आय उनके कॉलेज के अब तक के सबसे बड़े प्लेसमेंट पैकेज से भी अधिक है।

उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस बात पर चर्चा छिड़ गई है कि आज के दौर में सही स्किल और अनुभव के दम पर बिना IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्था से पढ़े भी अच्छी आय अर्जित की जा सकती है।

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जेन जी का पोस्ट

पार्ट-टाइम कॉन्ट्रैक्टर

अपने एक्स पोस्ट में लावण्या जैन ने बताया कि वह वर्तमान में पार्ट-टाइम कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करते हुए सालाना 1 लाख डॉलर से अधिक की कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आय के कई पैसिव इनकम स्रोत भी तैयार किए हैं।

आईआईटी से नहीं और छोड़ दी थी बीटेक की पढ़ाई

लावण्या जैन ने दावा किया है कि उन्होंने Runable, Kairos Computer और Fold जैसे स्टार्टअप्स में ग्रोथ और गो-टू-मार्केट (GTM) से जुड़ी भूमिकाओं में काम किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह IIT के छात्र नहीं हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में BTech की पढ़ाई अंतिम सेमेस्टर में ही छोड़ दी थी। इसपर उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था।

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कॉलेज के बड़े प्लेसमेंट पैकेज से अधिक सैलरी

जैन ने आगे दावा किया कि आज उनकी कमाई उनके कॉलेज के अब तक के सबसे बड़े प्लेसमेंट पैकेज से भी अधिक है। उन्होंने लिखा, "मैं पार्ट-टाइम कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते हुए सालाना 1 लाख डॉलर (100,000 USD) से ज्यादा कमा रहा हूं, जो मेरे कॉलेज के सबसे ऊंचे प्लेसमेंट पैकेज से भी अधिक है।"

लावण्या जैन के मुताबिक, उनकी मुख्य आय से उनके सभी खर्च आसानी से पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने पैसिव इनकम (Passive Income) के भी कई स्रोत बनाए हैं, जिनसे उन्हें नियमित कमाई होती है। अपने दावे के समर्थन में जैन ने बैंक ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट भी साझा किए। इन स्क्रीनशॉट्स में उनके बैंक खाते में 3.74 लाख रुपये और 1.12 लाख रुपये की दो अलग-अलग रकम जमा होती दिखाई दे रही हैं। दोनों को मिलाकर उनकी कुल कमाई करीब 4.86 लाख रुपये बनती है, जिसे उन्होंने लगभग 4.8 लाख रुपये बताया। फिलहाल, उनकी कहानी एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि हाई सैलरी के डिग्री या फिर आईआईटी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्किल को मजबूत करने की जरूरत है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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