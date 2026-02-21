22 फरवरी का इतिहास : जन्मे थे जॉर्ज वॉशिंगटन, पाकिस्तान ने दी थी बांग्लादेश को मान्यता
22 february history : 22 फरवरी की तारीख में इतिहास में सत्ता परिवर्तन से लेकर आजादी, विज्ञान और संस्कृति तक कई ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने दुनिया की दिशा तय की।
22 february history : इतिहास का हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी कहानियां लेकर आता है जो समय के साथ और भी अहम हो जाती हैं। 22 फरवरी भी ऐसा ही एक दिन है, जब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सत्ता, समाज, विज्ञान, संघर्ष और संस्कृति से जुड़ी घटनाओं ने आने वाली पीढ़ियों को गहराई से प्रभावित किया। यह तारीख कभी युद्ध और विद्रोह की गवाह बनी, तो कभी आजादी, खोज और महान व्यक्तित्वों के जन्म की। आइए जानते हैं 22 फरवरी का दिन किन किन ऐतिहासित घटनाओं का गवाह बना है।
सत्ता और युद्ध से बदली दुनिया की तस्वीर
साल 1495 में फ्रांस के राजा चार्ल्स अष्टम की सेना ने इटली के नेपल्स में प्रवेश किया। यह घटना यूरोप में चल रहे सत्ता संघर्षों का अहम हिस्सा थी। इसके बाद 1746 में फ्रांसीसी सेनाओं ने ब्रसेल्स पर कब्जा कर लिया, जिससे उस समय के यूरोपीय राजनीतिक संतुलन पर असर पड़ा।
1775 में पोलैंड की राजधानी वारसा के बाहरी इलाकों से यहूदियों को निकालने की घटना सामाजिक असहिष्णुता का एक उदाहरण बनी। वहीं 1784 में अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार शुरू करने के लिए अपना पहला जहाज न्यूयॉर्क से रवाना किया, जिसने वैश्विक व्यापार के नए रास्ते खोले।
एक महान नेता का जन्म
22 फरवरी 1732 को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म हुआ। उन्हें आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला नेता माना जाता है। उनकी नेतृत्व क्षमता ने अमेरिका को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की नींव रखी।
भारत और औपनिवेशिक दौर की झलक
1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से सेरामपोर और बालासोर को खरीद लिया। यह भारत में औपनिवेशिक प्रभाव के विस्तार का हिस्सा था। 1847 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती योद्धाओं में गिने जाने वाले नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई थी।
तकनीक और प्रशासन में बदलाव
1907 में लंदन की सड़कों पर टैक्सी मीटर वाली पहली कैब चली। यह आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। 1935 में व्हाइट हाउस के ऊपर से विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया, जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाया गया एक बड़ा कदम था।
स्वतंत्रता आंदोलनों और राजनीतिक उथल-पुथल का दौर
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1942 में फिलीपींस में स्थानीय जनजातियों ने जापानी सैनिकों का मुकाबला किया। 1944 में कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ, जिन्हें पूरे देश में प्यार से "बा" कहा जाता था। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1964 में घाना में एकदलीय शासन लागू हुआ, जबकि 1966 में युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे ने अपने ही मंत्रियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया, जिससे राजनीतिक संकट गहरा गया।
नए राष्ट्र, नई पहचान
1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आधिकारिक मान्यता दी। 1979 में कैरेबियाई द्वीप सेंट लूसिया ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की और एक संप्रभु राष्ट्र बना। यह उपनिवेशवाद के अंत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।
विज्ञान, खेल और वैश्विक घटनाएं
1996 में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने 112वें रासायनिक तत्व की खोज की, जो विज्ञान जगत की बड़ी उपलब्धि थी। 1998 में जापान के नागानो शहर में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हुआ, जिसने खेलों के वैश्विक महत्व को और बढ़ाया। 1999 में भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती को कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया गया, जो भारतीय बौद्धिक योगदान की वैश्विक पहचान का उदाहरण बना।
आपदाएं और मानवीय त्रासदियां
2005 में ईरान में आए भूकंप में सैकड़ों लोगों की जान गई। 2011 में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में 6.3 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 181 लोगों की मौत हुई। इस घटना ने दुनिया को शहरी आपदा प्रबंधन पर फिर सोचने को मजबूर किया।
कला और संस्कृति की दुनिया में क्षति
2023 में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और शिक्षाविद कनक रेले का निधन हुआ। उन्होंने मोहिनीअट्टम को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया और भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव