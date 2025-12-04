Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़21 year old bengal techie earns 1 5 lakh without iit btech freelance success ai learning social media
बिना IIT-B.Tech के 21 साल की उम्र में लड़के का कमाल, एक महीने में कमाए 1.5 लाख

बिना IIT-B.Tech के 21 साल की उम्र में लड़के का कमाल, एक महीने में कमाए 1.5 लाख

संक्षेप:

पश्चिम बंगाल के 21 वर्षीय टेकी ने बिना IIT-B.Tech डिग्री के एक महीने में 1.5 लाख कमाकर सभी को चौंका दिया। फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, AI सीखने और सोशल मीडिया ग्रोथ की उसकी कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।

Thu, 4 Dec 2025 03:38 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज के दौर में जहां यह माना जाता है कि टेक दुनिया में सफलता के लिए बड़ी डिग्री और बड़े कॉलेज की जरूरत होती है, वहीं पश्चिम बंगाल के एक 21 साल के नौजवान ने इस सोच को एक झटके में गलत साबित कर दिया। इस युवा टेकी ने नवंबर महीने की कमाई सोशल मीडिया पर साझा की, जिसने हजारों लोगों को प्रेरित कर दिया। बिना IIT में पढ़ाई किए, बिना B.Tech की डिग्री के इस लड़के ने सिर्फ मेहनत, हुनर और लगातार सीखने की लगन के दम पर एक महीने में 1.5 लाख की कमाई कर दिखाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोशल मीडिया पर हलचल

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नौजवान ने 5 नवंबर से ट्विटर पर एक्टिव होना शुरू किया, और महीने भर में ही 1,500 फॉलोअर्स जुड़ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके GitHub पर भी 100 से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े। टेकी ने यह भी बताया कि वह एक UK स्थित एजेंसी से जुड़ा है, जहां करीब 10 प्रोजेक्ट्स पर बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इनमें से कोई भी अभी फाइनल नहीं हुआ है।

कैसे मिला बाहर के देशों से काम

टेकी ने साझा किया कि वह एक दुबई के फाउंडर तक पहुंचा और एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट पूरा कर पूरा पेमेंट भी प्राप्त किया। यह उसके करियर का अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही उसने अपना खुद का AI आधारित टूल तैयार किया है, जिसका लॉन्च बहुत जल्द होने वाला है। टेकी ने लिखा, “AI सीखने को लेकर अब बेहद गंभीर हूं।”

सोशल मीडिया पर खूब मिल रही प्रतिक्रिया

एक यूजर ने लिखा, “तुम वाकई शानदार कर रहे हो। अगर फ्रीलांस प्रोजेक्ट हों तो मदद करना चाहूंगा, मुझे अनुभव चाहिए।” एक अन्य ने हैरानी जताते हुए पूछा, “भाई, यह सब कैसे कर लिया?” वहीं तीसरे ने कहा, “कमाल कर दिया भाई, जरा बताओ कि विदेशी एजेंसियों से कैसे जुड़ते हो?” एक चौथे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “तुम तो बहुत बड़ा कर रहे हो भाई, पर मुझे जलन हो रही है! मजाक कर रहा हूं, बधाई।”

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Jobs News Viral News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।