20 घंटे की ड्यूटी और प्रेग्नेंसी, कांस्टेबल से DSP बनीं बिहार की बबली कुमारी
बिहार की बबली कुमारी ने 20 घंटे की पुलिस ड्यूटी, शादी, गर्भावस्था और शुरुआती असफलताओं को पछाड़ते हुए BPSC में 208वीं रैंक हासिल की और महिला कांस्टेबल से सीधे DSP का पद हासिल किया।
सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, बशर्ते आपके इरादे फौलादी हों। बिहार की रहने वाली बबली कुमारी का जीवन इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। वर्ष 1995 में एक बेहद साधारण किसान परिवार में जन्मी बबली के पिता तुलसी दास खेती के साथ-साथ परिवार का पेट पालने के लिए स्कूल बस भी चलाते थे। आर्थिक तंगी के बावजूद उनके माता-पिता ने बबली की पढ़ाई कभी रुकने नहीं दी। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वर्ष 2013 में उनकी शादी बोधगया के ही एक छोटे व्यवसायी रोहित कुमार से हो गई। शादी के बाद जिम्मेदारियां तो बढ़ीं, लेकिन बबली का सरकारी अफसर बनने का सपना धुंधला नहीं पड़ा।
कांस्टेबल से शुरू हुआ पुलिस सेवा का सफर
अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से बबली ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उनकी मेहनत रंग लाई और वर्ष 2015 में उनका चयन बिहार पुलिस में महिला कांस्टेबल के पद पर हो गया। खगड़िया और फिर बेगूसराय में तैनाती के दौरान उन्होंने अपनी सेवाएं दीं। ज्यादातर लोगों के लिए सिपाही की नौकरी ही अंतिम लक्ष्य होती, लेकिन बबली के लिए यह केवल शुरुआत थी। वे बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा पास कर अधिकारी बनना चाहती थीं।
20 घंटे की ड्यूटी, गर्भावस्था और संघर्ष
पुलिस की नौकरी में समय तय नहीं होता। कई बार बबली को दिन में 20-20 घंटे की लंबी ड्यूटी करनी पड़ती थी। ड्यूटी के कठिन शेड्यूल के बावजूद वे थकने के बाद भी पढ़ाई के लिए समय निकालती थीं। संघर्ष की सीमा तब और बढ़ी जब वे BPSC मेंस परीक्षा की तैयारी के दौरान गर्भवती थीं। शारीरिक थकान और गर्भावस्था की दिक्कतों के बावजूद उन्होंने किताबों से अपना नाता नहीं तोड़ा। तैयारी में कोई कमी न रहे, इसके लिए उन्होंने मुख्य परीक्षा से पहले कुछ समय की छुट्टी भी ली ताकि पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर सकें।
दो असफलताओं के बाद पाई 208वीं रैंक
बबली का यह सफर आसान नहीं था। वे BPSC की परीक्षा में दो बार असफल भी हुईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीखा। आखिरकार, वर्ष 2022 में घोषित 66वीं BPSC परीक्षा के नतीजों में उन्होंने ऑल इंडिया 208वीं रैंक हासिल कर ली। इस शानदार सफलता के साथ ही वे सीधे डीएसपी (DSP) के पद के लिए चुनी गईं। अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय वे अपने पति रोहित कुमार, माता-पिता और ससुराल वालों के अटूट सहयोग को देती हैं।
राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे आज एक अधिकारी के रूप में देश सेवा कर रही हैं। एक साधारण सिपाही से DSP बनने की बबली कुमारी की यह कहानी देश भर की लाखों बेटियों और महिलाओं के लिए प्रेरणापुंज है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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