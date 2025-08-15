Independence Day Shayari 2025: 20+ दिल में जोश भर देने वाली शायरी, स्वतंत्रता दिवस 2025 के मौके पर भेजें
Happy Independence Day 2025 Quotes, Wishes: हमारे देश में हर वर्ष 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हमारा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस खास मौके पर यहां देखें देशभक्ति वाली शायरी।
15th August Independence Day 2025 Quotes Images: हमारे देश में हर वर्ष 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हमारा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का दिन हर भारतवासी के लिए बहुत खास है। स्वतंत्रता दिवस का दिन उन स्वतंत्रता सैनानियों के बलिदान की याद दिलाता है, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ। इस दिन आजादी का पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सअप पर बधाई संदेश खूब शेयर किए जाते हैं। इस खास मौके पर यहां देखें देशभक्ति वाली शायरी।
देशभक्ति वाली शायरी-
1.वतन है मेरा सबसे महान
प्रेम सौहार्द का दूजा नाम
वतन-ए-आबरू पर है सब कुर्बान
शांति का दूत है मेरा हिन्दुस्तान !
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
2. सुन्दर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है
जहां जाति-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम की धारा है
जहां हर जुबां पर सर्वधर्म समभाव और जय हिंद का नारा है
निश्छल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है !!
3. भारत की फ़जाओं को सदा याद रहूंगा,
आज़ाद था, आज़ाद हूं, आज़ाद रहूंगा।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
4. दें सलामी इस तिरंगे को
जिससे तेरी शान है
सर हमेशा ऊंचा रखना इसका
जब तक तुझमें जान है।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
5. न सिर झुका है कभी
और न झुकने देंगे कभी,
जो अपने दम पर जिएं
सच में जिंदगी है वही
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
6. वतन पर जो फिदा होगा,
अमर वो नौजवां होगा।
रहेगी जब तक दुनिया ये,
अफसाना उसका बयां होगा।
जय हिन्द। जय भारत।
7. अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं
सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं
जय हिन्द
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
8. बचपन का वो भी एक दौर था
स्वतंत्रता में भी खुशी का शौर था
ना जाने क्यूं मैं इतना बड़ा हो गया
इंसानियत में मजहबी बैर हो गया
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
9. देश की आन से हमारी आन बढ़ती है
देश की शान से हमारी शान बढ़ती है।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
10. भारत के उन वीरों को सलाम,
जिन्होंने देश के लिए दिया प्राणों का बलिदान
अमर शहीदों से देश के हर बेटे का है वादा,
लहू बहाकर भी हम करेंगे देश की हिफाजत
11. झुककर करो उनको सलाम
जिनके हिस्से में आया ये मुकाम
खुशनसीब हैं वो लोग
जिनका खून आया देश के काम
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
12. तिरंगा लहराएंगे,
भक्ति गीत गुनगुनाएंगे,
वादा करो इस देश को
दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे
Happy Independence Day 2025
13. तीरंगा से बढ़कर कुछ और हमारी शान नहीं
भारतीय होने के अलावा हमारी कोई और पहचान नहीं
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
14. एकता सूत्र में आज फिर से बंध जाए
आओ मिलकर आजादी मनाए
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
15. इंडियन होने पर करिए गर्व,
मिल के मनाएं लोकतंत्र का पर्व,
देश के दुश्मनों को मिलकर हराओ,
घर-घर में तिरंगा लहराओ!
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
16. आजादी का जोश कभी कम ना होने देंगे,
जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे,
क्योंकि भारत हमारा देश है,
कभी इस पर कोई आंच ना आने देंगे !
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
17. धरती सुनहरी, अंबर नीला,
रंगीला सारा संसार है,
तीन रंगों में रंगा तिरंगा,
मेरा भारत महान है।
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
18. आओ झुक कर सलाम करें उनको,
जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,
न खुशनसीब है वो खून,
जो देश के काम आता है!
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2025
19. फरिस्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते हैं,
जमीन ए हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं!
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
20. शम्मा-ए-वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो,
होठों पर गंगा हो और हाथों में तिरंगा हो।
स्वतंत्रता दिवस 2025 की शुभकामनाएं।
21. चाहता हूं कोई नेक काम हो जाए,
मेरी हर सांस इस देश के नाम हो जाए।
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।