20 फरवरी का इतिहास : अंग्रेजों का लाहौर पर कब्जा, लॉर्ड माउंटबेटन बने थे अंतिम वायसराय; 20 फरवरी की ऐतिहासिक घटनाएं
20 फरवरी का इतिहास अपनेआप में काफी घटनाओं के समेटे हुए हे। इस दिन कोलकाता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत, भारत की आजादी का ऐलान, अंतरिक्ष उपलब्धियां, राज्यों का गठन और कई महान हस्तियों से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं।
भारतीय और विश्व इतिहास में 20 फरवरी का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं, जन्मों और उपलब्धियों के कारण विशेष स्थान रखता है। शिक्षा, स्वतंत्रता आंदोलन, अंतरिक्ष विज्ञान, राजनीति और संस्कृति से जुड़े अनेक ऐसे प्रसंग इस तारीख से जुड़े हैं, जिन्होंने इतिहास की दिशा बदलने में भूमिका निभाई। 20 फरवरी के ही दिन लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया। वहीं सन 1950 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई और प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता शरत चंद्र बोस का निधन हुआ था। 20 फरवरी के दिन कौन सी घटनाएं घटी थीं, आइए एक नजर डालते हैं।
शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़ी घटनाएं
- 1835 में कोलकाता में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत मानी जाने वाली संस्था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने विद्यार्थियों के प्रवेश के साथ औपचारिक रूप से काम शुरू किया। यह भारत में पश्चिमी चिकित्सा शिक्षा का पहला प्रमुख केंद्र बना।
- 1847 में रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब की स्थापना हुई, जिसने भारत में घुड़दौड़ और खेल संस्कृति को संगठित स्वरूप दिया।
- 1848 में अमृत बाजार पत्रिका ने बांग्ला भाषा में अपना पहला साप्ताहिक संस्करण प्रकाशित किया, जो आगे चलकर भारतीय पत्रकारिता का महत्वपूर्ण स्तंभ बनी।
युद्ध और औपनिवेशिक इतिहास
- 1846 में सोबरांव के युद्ध में सिखों की हार के बाद अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। यह घटना ब्रिटिश सत्ता के विस्तार का महत्वपूर्ण चरण थी।
स्वतंत्रता से जुड़ा ऐतिहासिक मोड़
- 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर देगा।
- इसी क्रम में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया, जिन्होंने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया।
प्रमुख व्यक्तित्व और निधन
- 1950 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई और प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता शरत चंद्र बोस का निधन हुआ।
- 2019 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार नामवर सिंह का निधन हुआ। वे हिंदी आलोचना और साहित्यिक चिंतन के प्रमुख स्तंभ माने जाते थे।
अंतरिक्ष और विज्ञान की उपलब्धियां
- 1962 में जॉन ग्लेन अंतरिक्ष की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी बने। उन्हें नासा के प्रोजेक्ट मर्करी के लिए चुना गया था।
- 1986 में सोवियत संघ ने ‘मीर’ अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र था और लंबे समय तक अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रमुख आधार रहा।
- 2013 में वैज्ञानिकों ने सबसे छोटे ज्ञात बाह्यग्रह ‘केप्लर-37बी’ की खोज की, जिसने अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन में नई दिशा दी।
भारत के राज्यों और राजनीति से जुड़े घटनाक्रम
- 1987 में मीजोरम और अरुणाचल प्रदेश को क्रमशः भारत का 23वां और 24वां राज्य घोषित किया गया।
- 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी बस यात्रा के जरिए पाकिस्तान पहुंचे और वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से शांति वार्ता की। यह कूटनीतिक पहल भारत-पाक संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना गया।
समाज और अंतरराष्ट्रीय पहल
- 2009 में यूएन ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समानता, अधिकार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।
जन्म से जुड़ी उल्लेखनीय हस्तियां
- 1988 में अंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना का जन्म हुआ, जिन्होंने संगीत जगत में वैश्विक पहचान बनाई।
- इसी वर्ष बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान का जन्म हुआ, जो बाद में कई चर्चित फिल्मों में नजर आईं।
अन्य उल्लेखनीय घटनाएं
- 1976 में भारतीय क्रिकेटर रोहन गावस्कर का जन्म हुआ।
- 1983 में असम में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई।
- 2015 में स्विट्जरलैंड के राफ्ज शहर में दो ट्रेनों की टक्कर में 49 लोगों की मौत हो गई।
- 1935 में कैरोलाइन मिकेल्सन अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला बनीं, जो साहस और अन्वेषण का प्रतीक माना जाता है।
इतिहास का यह दिन हमें शिक्षा, स्वतंत्रता, विज्ञान, कूटनीति और सामाजिक न्याय की दिशा में मानवता की निरंतर यात्रा की याद दिलाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव