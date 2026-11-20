सार्थक सिद्धांत रांची के निवासी हैं। इसी साल उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी दी थी। सार्थक ऐसे घर में बड़े हुए जहां कंप्यूटर हमेशा उनके आसपास मौजूद रहे। उनके माता-पिता का कनेक्शन कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रहा है, जबकि उनके पिता एक कंप्यूटर अकादमी भी चलाते थे।

इस साल सीबीएसई परीक्षा, रिजल्ट और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) पोर्टल को लेकर खूब विवाद हुआ। इस विवाद में 17 साल के छात्र सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों को उजागर कर सुर्खियां बटोरी थीं। अपनी जांच के दौरान उन्होंने न केवल बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए, बल्कि सरकारी खरीद से जुड़े करीब 1.66 करोड़ रिकॉर्ड भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की पहल की थी। फिलहाल, वो एक बार फिर चर्चा में हैं।

दरअसल, अब उनका नाम TIME100 Next India 2026 की लिस्ट में शामिल किया गया है। बता दें कि दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन TIME की ओर से शुरू की गई एक स्पेशल लिस्ट होती है। इसमें भारत और भारतीय मूल के ऐसे 100 उभरते चेहरों को शामिल किया जाता है, जो अपने काम, नए आइडिया और उपलब्धियों से देश का भविष्य गढ़ने में भूमिका निभा रहे हैं। यह केवल फिल्मी सितारों या बड़े कारोबारियों की लिस्ट नहीं है। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों में बदलाव लाने वाले युवा और उभरते लोगों को पहचान दी जाती है।

कौन हैं सार्थक सिद्धांत सार्थक सिद्धांत रांची के निवासी हैं। इसी साल उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी दी थी। सार्थक ऐसे घर में बड़े हुए जहां कंप्यूटर हमेशा उनके आसपास मौजूद रहे। उनके माता-पिता का कनेक्शन कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रहा है, जबकि उनके पिता एक कंप्यूटर अकादमी भी चलाते थे। ऐसे माहौल में तकनीक से उनका परिचय बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था। स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने खुद से सीखने का रास्ता चुना। कक्षा 6 और 7 के दौरान उन्होंने इंटरनेट और उपलब्ध संसाधनों की मदद से प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। धीरे-धीरे उनकी रुचि कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ओर बढ़ती गई। बिना किसी ट्रेनिंग के उन्होंने तकनीकी विषयों को समझना शुरू किया और लगातार नए क्षेत्रों की खोज करते रहे।

कैसे किया खामियों को उजागर कक्षा 12 में सार्थक ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और अंग्रेजी जैसे विषय चुने। इन विषयों का चयन भी उनके तकनीकी झुकाव को दर्शाता है। इस साल जब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया तो सार्थक सिद्धांत ने नए मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठाए और अपनी री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के लिए अपनी स्कैन आंसर शीट मांगी थी। जब उन्हें आंसर शीट मिली तो उन्हें कुछ शक हुआ। इसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की और नए मार्किंग सिस्टम की खामियों को अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक खुलासे करने शुरू किए।

क्या था सिद्धांत का आरोप उनका आरोप था कि टेंडर की शर्तों में अलग-अलग चरणों के दौरान ऐसे बदलाव किए गए, जिनसे एक विशेष कंपनी को लाभ मिला। इन आरोपों के बाद मामला तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। विवाद इतना बढ़ा कि संसदीय स्तर पर इसकी समीक्षा हुई, शिक्षा मंत्रालय ने जांच शुरू की और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। इस पूरे मामले ने सार्थक को एक युवा तकनीकी विश्लेषक और व्हिसलब्लोअर के रूप में पहचान दिलाई।

क्या है OSM व्यवस्था? बता दें कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग यानी OSM एक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली है। इसमें परीक्षक छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कंप्यूटर स्क्रीन पर करते हैं। हालांकि, छात्र पहले की तरह परीक्षा केंद्रों पर कागज की उत्तर पुस्तिकाओं में ही परीक्षा देते हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद इन उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। छात्रों की पहचान से जुड़ी जानकारी गोपनीय रखी जाती है और फिर उत्तर पुस्तिकाएं डिजिटल माध्यम से परीक्षकों को जांच के लिए आवंटित की जाती हैं।