17 साल की भारतीय मूल की रिद्धि चौहान का कमाल, संभाली 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स की कमान; जानें कौन
भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा रिद्धि चौहान ने अमेरिका के प्रतिष्ठित नेवी जूनियर रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्म्स कार्यक्रम में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चलिए जानते हैं कि रिद्धि चौहान कौन है?
कल्पना कीजिए की 17 साल की उम्र के बच्चे आज के दौर में क्या करते हैं? ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं या खेलते-कुदते हैं या कुछ बच्चे अपने करियर को लेकर बेहतर विकल्प खोजते हैं। लेकिन इसी उम्र की छात्रा रिद्धि चौहान की कहानी अलग है। बेहद कम उम्र में उन्होंने कमाल का काम किया है। भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा रिद्धि चौहान ने अमेरिका के प्रतिष्ठित नेवी जूनियर रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्म्स कार्यक्रम में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चलिए जानते हैं कि रिद्धि चौहान कौन है?
कौन है रिद्धि चौहान
रिद्धि चौहान के पिता का नाम दिलीप और मां का नाम रुचिका चौहान है। उनके पूर्वज राजस्थान के जयपुर में रहते थे। रिद्धि की बहन का नाम काहिनी गुप्ता चौहान है और वह डॉक्टर हैं।
रिद्धि की नियुक्ति
बता दें कि न्यूयॉर्क के बेंजामिन एन. कार्डोजो हाई स्कूल की छात्रा रिद्धि को कार्यक्रम में बटालियन कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह इस कार्यक्रम में छात्रों को मिलने वाला सर्वोच्च नेतृत्व पद है। वह करीब 300 नेवी कैडेट्स का नेतृत्व कर रही हैं।
ड्रिल अभ्यास का नेतृत्व
रिद्धि सप्ताह में चार दिन सुबह सात बजे से पहले स्कूल पहुंचकर ड्रिल अभ्यास का संचालन करती हैं। इसके बाद वह पूरे दिन बटालियन के संचालन, प्रशिक्षण और कैडेट्स के कल्याण से जुड़े कार्यों की निगरानी करती हैं।
रिद्धि का लक्ष्य
उनका कहना है कि यह जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन उनके जीवन के सबसे प्रेरणादायक अनुभवों में से एक है। कार्यक्रम का उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, चरित्र निर्माण और टीमवर्क की भावना विकसित करना है।
अकादमिक उपलब्धियां
रिद्धि ने नेतृत्व कौशल निखारने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में प्रवेश लिया था और अब उनका लक्ष्य अमेरिकी नौसेना में अधिकारी बनना है।रिद्धि चौहान अचानक कमांडिंग ऑफिसर नहीं बनी हैं। रिद्धि ने अकादमिक कमांडर, स्टेम कमांडर, प्लाटून लीडर और इंस्पेक्शन कमांडर जैसी कई जिम्मेदारियां निभाई।
अकादमिक कमांडर के रूप में उन्होंने स्कूल की टीम को लगातार दो वर्षों तक लीडरशिप एंड एकेडमिक बाउल के दूसरे चरण तक पहुंचाने और राष्ट्रीय अकादमिक परीक्षा में पहला स्थान दिलाने में योगदान दिया।
NJROTC प्रोग्राम में क्यों लिया हिस्सा
नेवी जूनियर रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स (NJROTC) अमेरिकी नौसेना का एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, चरित्र निर्माण और टीमवर्क जैसे गुणों का विकास करना है। रिद्धि चौहान का सपना शुरू से ही अमेरिकी नौसेना में सेवा देने का रहा है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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