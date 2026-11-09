एक किलोमीटर का खर्च सिर्फ 13 पैसे, 17 साल के अक्षित ने बनाई सोलर तिपहिया गाड़ी
गुरुग्राम के 17 साल के अक्षित खेड़ा ने एक लाख के बजट में सोलर तिपहिया बनाया है। इसका खर्च 13 पैसे प्रति किलोमीटर आता है। यह माल भी ढोता है।
जिस उम्र में बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी में उलझे रहते हैं उस उम्र में गुरुग्राम के एक लड़के ने गरीब परिवारों की सबसे बड़ी मुश्किल का हल निकाल दिया। 17 साल के अक्षित खेड़ा ने अपने हाथों से ऐसी गाड़ी तैयार की है जो धूप से चलती है और जिसका खर्च चाय की एक चुस्की से भी कम बैठता है।
एक बातचीत से शुरू हुई कहानी
एजुकेशन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षित हेरिटेज इंटरनेशनल एक्सपीरियंसियल स्कूल में पढ़ते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उनके घर की एक बातचीत से हुई। उनकी घरेलू सहायिका का परिवार गुरुग्राम में आकर बसा था। घर के मुखिया माल ढोने का काम करते थे। अक्षित ने पूछा कि वे अपनी गाड़ी लेकर छोटा कारोबार क्यों नहीं शुरू करते। जवाब मिला कि गाड़ी खरीदना भी महंगा है और चलाना भी।
बाजार में बिजली से चलने वाले लोडर मिलते हैं। पर उनकी कीमत डेढ़ से दो लाख रुपये है। यह रकम उस परिवार की पहुंच से बाहर थी। अक्षित ने करीब 20 और परिवारों से बात की। सबकी जरूरत एक जैसी निकली। सस्ती गाड़ी चाहिए जो कम खर्च में चले और सामान भी ढोए और सवारी भी।
पूरी सोलर का सपना टूटा
अक्षित को गाड़ियों का शौक बचपन से है। हर सर्दी में गुरुग्राम की हवा जहरीली हो जाती है और इससे उनकी चिंता भी बढ़ती गई। दोनों बातें मिलीं तो सोलर कार का ख्याल आया। वे कोई दिखावटी मॉडल नहीं बल्कि चलती-फिरती गाड़ी बनाना चाहते थे।
पहले उन्होंने सोचा कि गाड़ी पूरी तरह धूप से चले। पर मौसम के हिसाब से धूप का हिसाब लगाया तो बात बिगड़ गई। यह तरीका व्यावहारिक नहीं था। इसलिए उन्होंने सोलर की मदद से चलने वाली गाड़ी का रास्ता चुना। लक्ष्य रखा गया एक से 1.2 लाख रुपये की कीमत और 50 पैसे प्रति किलोमीटर से कम खर्च। गाड़ी को 300 किलो तक वजन उठाना था और दो लोगों के बैठने की जगह भी चाहिए थी।
क्या है गाड़ी में खास
तैयार गाड़ी में मौसम से बचाने वाला दो सीट का केबिन है। पीछे माल रखने का डिब्बा है। उसके ऊपर 400 वाट का सोलर पैनल लगा है जो छत का काम भी करता है और बिजली भी बनाता है। एक बार चार्ज करने पर गाड़ी कम से कम 50 किलोमीटर चलती है। दिन में धूप से और दूरी मिल जाती है।
अक्षित के हिसाब से रोज 50 किलोमीटर चलने पर करीब 63 फीसदी बिजली धूप से मिल जाती है। मानसून में यह आंकड़ा 41 फीसदी रहता है और गर्मियों में 87 फीसदी तक पहुंच जाता है। गाड़ी 50 किलोमीटर के लिए करीब 2.46 किलोवाट घंटा बिजली लेती है। सारा हिसाब जोड़ने पर खर्च 13 पैसे प्रति किलोमीटर आता है। रोज 75 किलोमीटर चलाने पर यह 21 पैसे हो जाता है।
बजट बचाने की जंग
शुरुआती अनुमान करीब 1.35 लाख रुपये का था। इसे घटाना सबसे बड़ी चुनौती थी। अक्षित ने हर पुर्जे की असली जरूरत परखी। बैटरी 5.38 से घटाकर 3.072 किलोवाट घंटा की कर दी। भारी स्टील ट्यूब सिर्फ वहीं लगाईं जहां सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है। इससे करीब 2100 रुपये और 26 किलो वजन बचा। 300 वाट के पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की जगह 400 वाट का मोनोक्रिस्टलाइन पैनल सस्ता पड़ा। दिल्ली के मायापुरी बाजार में एक हजार रुपये से ऊपर के हर पुर्जे के कई दुकानदारों से भाव लिए। इससे 17 हजार रुपये से ज्यादा बच गए। फिर भी उन्होंने लेड-एसिड की जगह लिथियम-आयन बैटरी ली। वजह साफ थी। यह ज्यादा चलती है और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है।
रास्ते की रुकावटें
काम आसान नहीं था। एक दर्जन से ज्यादा वर्कशॉप ने मना कर दिया। आखिर अरुण नाम के कारीगर तैयार हुए। उनकी वर्कशॉप घर से 30 किलोमीटर दूर थी। पैनल का आकार छत के हिसाब से नहीं बैठ रहा था। 400 वाट के पैनल का वोल्टेज बैटरी से कम था इसलिए पहले चुना गया बक कंट्रोलर बेकार हो गया। पूरा सिस्टम बूस्ट कंट्रोलर पर दोबारा बनाना पड़ा। माल के फर्श के लिए प्लाइवुड सस्ता और हल्का था। पर बरसात में फूल जाता इसलिए उन्होंने रंगी हुई स्टील की चादर लगाई।
अक्षित कहते हैं कि हर दिक्कत को कागज पर सुलझाना हकीकत से सस्ता पड़ता है। उन्हें स्टेम रेसिंग का अनुभव काम आया। 2025 में सिंगापुर में हुए स्टेम रेसिंग वर्ल्ड फाइनल्स में वे अपनी टीम एपेक्स रेसिंग के मुख्य डिजाइन और निर्माण इंजीनियर थे। 83 टीमों में उनकी टीम का औसत समय सातवां सबसे तेज रहा।
उनके पिता अमित खेड़ा मैकिंजी एंड कंपनी में सीनियर पार्टनर हैं। मां कंचन खेड़ा जिक्र टेक्नोलॉजीज की संस्थापक और सीईओ हैं। दोनों महीनों तक हिसाब-किताब और वर्कशॉप के चक्करों में बेटे के साथ रहे। गाड़ी पहली बार चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और राहत भी मिली। अक्षित इसे अभी प्रोटोटाइप मानते हैं। पिछले दो-तीन हफ्ते से इसकी शुरुआती जांच चल रही है। अलग-अलग धूप में और परखना बाकी है। बड़े पैमाने पर बने तो लागत 10 से 20 फीसदी घट सकती है। वे किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं पर एक शर्त पर। गाड़ी महंगी और खास बन गई तो मकसद ही खत्म हो जाएगा। वे इसे किसी जरूरतमंद परिवार को दान भी करेंगे। आगे अक्षित गणित की पढ़ाई करना चाहते हैं। नए छात्रों को उनका संदेश सीधा है। बेहतरीन साधन या सही उम्र का इंतजार मत करो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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