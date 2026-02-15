Hindustan Hindi News
16 February History : जन्में थे निराला, दादा साहब फाल्के का हुआ था निधन; 16 फरवरी की अहम घटनाएं

Feb 15, 2026 05:45 pm IST
16 फरवरी की तारीख ने दुनिया को महान साहित्यकार, वैज्ञानिक उपलब्धियां, ऐतिहासिक खोजें और सांस्कृतिक विरासत दी, जिनका असर आज भी समाज और इतिहास में महसूस किया जाता है।

16 February History: इतिहास की हर तारीख अपने भीतर कई कहानियां समेटे रहती है। 16 फरवरी भी ऐसी ही तारीख है, जो साहित्य, विज्ञान, सिनेमा, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के कारण खास महत्व रखती है। इस दिन कभी महान हस्तियों का जन्म हुआ, तो कभी ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने दुनिया की दिशा बदल दी।

औपनिवेशिक दौर की बड़ी घटना

साल 1759 में दक्षिण भारत के शहर चेन्नई जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, पर फ्रांसीसी कब्जा समाप्त हुआ। यह घटना भारत में यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है।

हिंदी साहित्य को मिला निराला जैसा महान कवि

1896 में हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ। निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। उनकी रचनाओं में समाज, संवेदना और विद्रोह की आवाज साफ सुनाई देती है। उन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा दी और भाषा को आम जन से जोड़ा।

मिस्र में इतिहास की सबसे चर्चित खोज

1922 में मिस्र में दुनिया की सबसे चर्चित पुरातात्विक खोजों में से एक हुई, जब युवा फराओ तूतनखामेन के मकबरे का द्वार खोला गया। इस खोज ने प्राचीन मिस्री सभ्यता को समझने का नया रास्ता दिया और दुनिया भर में इतिहास के प्रति जिज्ञासा बढ़ा दी।

नायलॉन के आविष्कार ने बदल दी दुनिया

1937 में अमेरिकी वैज्ञानिक वालेस कैरोदर्स को नायलॉन का पेटेंट मिला। शुरुआत में इसका इस्तेमाल टूथब्रश बनाने में हुआ, लेकिन बाद में यही पदार्थ कपड़ों, रस्सियों और कई औद्योगिक उत्पादों का आधार बन गया। यह आधुनिक रासायनिक उद्योग की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

बांग्ला साहित्य को लगा बड़ा झटका

1938 में प्रसिद्ध साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ। उनकी रचनाएं जैसे देवदास और परिणीता आज भी भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं।

भारतीय सिनेमा के जनक को खोया

1944 में भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के का निधन हुआ। उनके नाम पर दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार आज भारतीय फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है।

महान वैज्ञानिक मेघनाद साहा की विदाई

1956 में भारत ने अपने महान वैज्ञानिक मेघनाद साहा को खो दिया। उन्होंने साहा आयनीकरण समीकरण दिया, जिसने खगोल भौतिकी को समझने में क्रांतिकारी योगदान दिया।

क्यूबा की राजनीति में बड़ा बदलाव

1959 में क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो ने तानाशाह फुलगेंसियो बतिस्ता की सेनाओं को हराकर क्यूबा की सत्ता अपने हाथों में ली। यह घटना शीत युद्ध के दौर की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में गिनी जाती है।

टेनिस जगत को मिला जॉन मैकनरो

इसी दिन 1959 में महान टेनिस खिलाड़ी जॉन मैकनरो का जन्म हुआ। वे अपने शानदार खेल के साथ साथ कोर्ट पर अपने आक्रामक स्वभाव के लिए भी मशहूर रहे।

मिर्जा गालिब को विशेष सम्मान

1969 में महान उर्दू शायर मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। गालिब की शायरी आज भी अदब की दुनिया में बेमिसाल मानी जाती है।

अंतरराष्ट्रीय संपर्क का नया रास्ता

1971 में पश्चिमी पाकिस्तान और चीन के बीच राजमार्ग को औपचारिक रूप से खोला गया। यह मार्ग दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों का प्रतीक बना।

भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा

1987 में भारत ने पनडुब्बी से पनडुब्बी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को अपनी नौसेना में शामिल किया। इससे समुद्री सुरक्षा क्षमता और मजबूत हुई।

विमान दुर्घटना ने दुनिया को झकझोरा

1998 में इंडोनेशिया के बाली से उड़ा विमान ताइपे में उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 197 लोगों समेत जमीन पर मौजूद कई लोगों की जान चली गई। यह उस समय की बड़ी विमान त्रासदियों में शामिल रहा।

जूतों का अनोखा संग्रहालय

2001 में मनीला में जूतों का एक अनूठा संग्रहालय खोला गया, जहां हजारों तरह के जूतों का संग्रह रखा गया है। यह संग्रहालय आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वैश्विक पहल

2005 में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता लागू हुआ, जिसने दुनिया को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एकजुट किया। इसे वैश्विक जलवायु नीति की दिशा में अहम कदम माना गया।

पाकिस्तान में दर्दनाक विस्फोट

2013 में पाकिस्तान के हजारा इलाके के एक बाजार में बम धमाका हुआ, जिसमें 80 से अधिक लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया।

संगीत जगत ने खोया अपना चमकता सितारा

2022 में प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का निधन हुआ। उन्होंने भारतीय संगीत में डिस्को शैली को लोकप्रिय बनाया और कई यादगार गीतों से पीढ़ियों को झूमने पर मजबूर किया।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

