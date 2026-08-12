13 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल? मूसलाधार बारिश की वजह से क्या कल होगा अवकाश, IMD का ताजा अपडेट
13 अगस्त 2026 को स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे? IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानें स्कूल छुट्टी पर सरकार और जिला प्रशासन का ताजा अपडेट।
देश भर के कई राज्यों में मानसून इस समय पूरी रफ्तार में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर, मध्य, पूर्व और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में भारी से मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जलभराव और सड़कों की बदहाल स्थिति को देखते हुए छात्र और उनके माता-पिता यह जानना चाहते हैं कि क्या कल 13 अगस्त 2026 को स्कूलों में छुट्टी रहेगी या नहीं।
यदि आप भी 13 अगस्त को स्कूल बंद रहने या खुलने को लेकर असमंजस में हैं, तो आपको बता दें कि केंद्र या राज्य सरकारों की ओर से पूरे देश या पूरे राज्य के लिए किसी एक समान अवकाश की घोषणा नहीं की गई है। छुट्टियां पूरी तरह से स्थानीय मौसम की स्थिति और जिला स्तर पर दिए गए आदेशों पर निर्भर करेंगी।
राजस्थान और पंजाब का मौसम अपडेट
राजस्थान में स्थिति: राज्य के पूर्वी हिस्सों में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम विभाग ने जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर और भरतपुर जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इससे पहले भी इन जिलों में अत्यधिक बारिश के समय जिला कलेक्टरों ने एहतियातन स्कूलों में अवकाश घोषित किया था। हालांकि, 13 अगस्त को लेकर पूरे राज्य में सामूहिक छुट्टी नहीं है, छात्र अपने संबंधित जिले के डीएम (DM) या स्कूल के आधिकारिक मैसेज के आधार पर ही कोई फैसला लें।
पंजाब में हाल-चाल: पंजाब के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। पंजाब प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों को स्थिति पर नजर बनाए रखने की हिदायत दी है।
दिल्ली-NCR, यूपी और अन्य राज्यों का हाल
दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। केवल बारिश होने का मतलब छुट्टी नहीं होता है। हालांकि, जिन निचले इलाकों में भारी जलभराव, नदियों-नालों के उफान या फिर आवाजाही में ज्यादा परेशानी हो रही है, वहां स्थानीय जिला प्रशासन 13 अगस्त को स्कूल बंद रखने के दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।
कर्नाटक में 13 अगस्त को बंद का असर
मौसम के अलावा दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में 13 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्यव्यापी 'कर्नाटक बंद' का आह्वान किया गया है। कावेरी जल विवाद और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की मांग को लेकर कन्नड़ संगठनों ने यह बंद बुलाया है। हालांकि स्कूल, अस्पताल और बैंक जैसी जरूरी सेवाएं सामान्य रूप से खुली रखने की बात कही गई है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन बाधित रहने के कारण कई प्राइवेट व सरकारी स्कूल सुरक्षा कारणों से लोकल लेवल पर छुट्टी या ऑनलाइन क्लासेस की घोषणा कर रहे हैं।
छात्रों के लिए सलाह
किसी भी सोशल मीडिया अफवाह पर भरोसा न करें और बिना आधिकारिक पुष्टि के स्कूल की छुट्टी न करें। केवल अपने जिले के जिलाधिकारी (DM) या शिक्षा विभाग के आधिकारिक आदेश को ही मानें। अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप, नोटिस बोर्ड या स्कूल द्वारा भेजे गए एसएमएस (SMS) पर नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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