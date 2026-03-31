राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, Direct Link यहां रोल नंबर डाल करें चेक रोल नंबर से ऐसे करें चेक
RBSE 12th Result 2026 आज 31 मार्च को सुबह 10 बजे जारी कर दिया गया है। जानिए रोल नंबर से राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें।
rbse 12th result 2026: राजस्थान बोर्ड के 12वीं के छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। कई महीनों की मेहनत, तैयारी और इंतजार के बाद अब रिजल्ट का समय आ चुका है। बोर्ड आज 31 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे आर्ट्स्, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी कर दिया गया है। यहां देखें राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। रिजल्ट जारी होने के साथ-साथ छात्र घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपना परिणाम देख सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि रिजल्ट देखने के लिए आपको सिर्फ अपना रोल नंबर याद होना चाहिए। उसी के जरिए आपका पूरा परिणाम स्क्रीन पर आ जाएगा। आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि राजस्थान बोर्ड 12वीं के नतीजे आप कैसे देख सकेंगे।
रोल नंबर से ऐसे करें रिजल्ट चेक
रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है और इसे कोई भी छात्र आसानी से फॉलो कर सकता है। सबसे पहले आपको लाइव हिन्दुस्तान की आधिकारिक वेबसाइट livehindustan.com पर जाना होगा। वहां होमपेज पर “राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट” का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपनी कक्षा यानी 12वीं का चयन करना होगा।
यहां देखें डायरेक्ट लिंक
राजस्थान बोर्ड 12वीं कॉमर्स रिजल्ट
इसके बाद स्क्रीन पर एक बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें आपको अपना रोल नंबर भरना है। रोल नंबर डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या भविष्य के लिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
रिजल्ट चेक करते समय ये बातें जरूर ध्यान रखें
रिजल्ट देखने के दौरान छोटी-छोटी गलतियां परेशानी बढ़ा सकती हैं। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपना रोल नंबर सही-सही दर्ज करें, क्योंकि गलत जानकारी डालने पर रिजल्ट नहीं खुलेगा। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है। रिजल्ट खुलने के बाद जल्दबाजी में उसे बंद न करें, बल्कि ध्यान से सभी जानकारी जरूर जांच लें।
मार्कशीट में क्या-क्या जरूर देखें
जब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाए, तो उसे ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। मार्कशीट में अपना नाम, रोल नंबर और माता-पिता का नाम सही है या नहीं, यह जरूर चेक करें। इसके साथ ही सभी विषयों के नाम, थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंक भी ध्यान से देखें। कुल अंक, रिजल्ट स्टेटस यानी पास या फेल, और आपकी डिवीजन भी मार्कशीट में दी गई होती है, जिसे जांचना जरूरी है।
पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए
राजस्थान बोर्ड के नियमों के मुताबिक हर छात्र को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होता है। अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में पास नहीं हो पाता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका दिया जाता है, जिससे वे अपना साल बचा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव