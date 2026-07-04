11 साल का ये लड़का बना करोड़ों की स्टार्टअप का फाउंडर, आइडिया ने बदल दी किस्मत, जानें सफलता की कहानी

आज अथर्विक ZOZO Connect नाम के स्टार्टअप के संस्थापक हैं, जिसकी वैल्यूएशन करीब 25 करोड़ रुपये है। यह स्टार्टअप पारंपरिक बिजनेस कार्ड को नए और डिजिटल तरीके से पेश कर रहा है।

11 साल की उम्र के ज्यादातर बच्चे पढ़ाई, होमवर्क या भी वीडियो गेम्स में बिजी रहते हैं, लेकिन अथर्विक की कहानी अलग है। 11 साल की उम्र में अथर्विक एक कंपनी बनाने में जुट गए थे। यह उन्होंने किसी के कहने पर या स्कूल प्रोजेक्ट के लिए नहीं किया , बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसी समस्या देखी, जिसे ज्यादातर लोग सामान्य मान चुके थे। उनके एक आइडिया से उन्होंने ना सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दिया। उनकी कहानी सिर्फ कम उम्र की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने यह साबित किया है कि सफल उद्यमी बनने के लिए इंजीनियरिंग, MBA या कई साल का कॉर्पोरेट अनुभव होना जरूरी नहीं है।

किस कंपनी के हैं संस्थापक आज अथर्विक ZOZO Connect नाम के स्टार्टअप के संस्थापक हैं, जिसकी वैल्यूएशन करीब 25 करोड़ रुपये है। यह स्टार्टअप पारंपरिक बिजनेस कार्ड को नए और डिजिटल तरीके से पेश कर रहा है। चलिए इनके बारे में जानते हैं।

क्या है आइडिया जहां ज्यादातर लोग कागज के विजिटिंग कार्ड को सामान्य मानते थे, वहीं अथर्विक ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने सोचा कि जब कोई आपको विजिटिंग कार्ड देता है, तो क्या वह हमेशा आपके पास रहता है? कई बार वह खो जाता है, किसी दराज में पड़ा रह जाता है या फिर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। इसी सवाल से उन्हें एक नया आइडिया मिला। पारंपरिक बिजनेस कार्ड बड़ी संख्या में छपते हैं। फोन नंबर या पद बदलते ही उन्हें दोबारा छपवाना पड़ता है। इससे खर्च भी बढ़ता है और कागज की खपत होने से पर्यावरण पर भी असर पड़ता है।

25 करोड़ की वैल्यूएशन एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ यह सफर आज 25 करोड़ रुपये की वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप तक पहुंच चुका है।

क्या करती है कंपनी ZOZO Connect अब सिर्फ संपर्क जानकारी साझा करने का माध्यम नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर अपनी डिजिटल प्रोफाइल बना सकते हैं, जानकारी को कभी भी अपडेट कर सकते हैं और CRM प्लेटफॉर्म व अन्य बिजनेस टूल्स से भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड भी मिलता है। यह प्लेटफॉर्म NFC तकनीक, QR कोड और डायरेक्ट लिंक के जरिए जानकारी साझा करने की सुविधा देता है। इससे उद्यमियों, छात्रों, फ्रीलांसरों और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए नेटवर्किंग पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गई है।

सफलता का मंत्र अथर्विक की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं के लिए एक बड़ी सीख भी देती है। हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या विदेश में पढ़ाई के लिए 25 से 40 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन लेते हैं। वहीं, 11 साल के अथर्विक ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने पढ़ाई पूरी होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने आसपास की एक समस्या को पहचाना और उसका समाधान तैयार कर दिया।

उनकी कहानी उम्र या डिग्री की तुलना करने के बारे में नहीं है। यह बताती है कि आज के दौर में अच्छी सोच और नया आइडिया किसी भी उम्र में सफलता दिला सकता है। तकनीक, ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने यह साबित कर दिया है कि इनोवेशन सिर्फ डिग्री या लंबे अनुभव पर निर्भर नहीं करता।

छात्रों के लिए अथर्विक की सफलता यह संदेश देती है कि जिज्ञासा और कुछ नया करने की सोच कई बार डिग्री से भी ज्यादा अहम होती है। वहीं, प्रोफेशनल्स के लिए उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि रोजमर्रा की छोटी-सी समस्या भी एक बड़े और सफल बिजनेस की शुरुआत बन सकती है।