बिहार में 2030 तक 1 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती, BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द

राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (Teacher Recruitment Examination-TRE) 4 आयोजित करने का फैसला किया है। BPSC TRE-4 के माध्यम से प्राथमिक, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

बिहार सरकार अगले पांच वर्षों में राज्य के सरकारी स्कूलों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत 2026 से 2030 के बीच हर साल करीब 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसका उद्देश्य प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है।

इसी क्रम में राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (Teacher Recruitment Examination-TRE) 4 आयोजित करने का फैसला किया है। BPSC TRE-4 के माध्यम से प्राथमिक, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

BPSC TRE 4 भर्ती कब शुरू होगी? मीडिया रिपोर्बिहार के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी कि राज्य सरकार इसी महीने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचना भेजेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य के सभी जिलों में विषयवार और स्कूलवार शिक्षकों की कमी का आकलन कर लिया है। इसी के आधार पर TRE-4 भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए BPSC को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अधियाचना मिलने के बाद BPSC TRE 4 भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है, जिसके जरिए प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

ईटीवी भारत की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन चल रही शिक्षक तबादला प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह में TRE-4 भर्ती के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी जाएगी। शिक्षक स्थानांतरण नीति पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने हर स्कूल में विषयवार उपलब्ध शिक्षकों की जानकारी मांगी है। इसके आधार पर छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अनुपात के अनुसार शिक्षकों की तैनाती से पोस्टिंग और ट्रांसफर नीति में मौजूद कमियों को दूर किया जा सकेगा और स्कूलों में शिक्षकों का बेहतर वितरण सुनिश्चित होगा।

सरकारी स्कूलों को छह महीने में मिलेगी जमीन इस बीच, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के उन सरकारी स्कूलों को जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जिनके पास अपना स्थायी भवन नहीं है। सरकार ने ऐसे स्कूलों को अगले छह महीने के भीतर अपनी जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। विधानसभा में जेडीयू विधायक मंजित कुमार सिंह के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि राज्य में 2,276 प्राथमिक स्कूल और 792 उच्च माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए तेजी से काम कर रही है।