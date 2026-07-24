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बिहार में 2030 तक 1 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती, BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (Teacher Recruitment Examination-TRE) 4 आयोजित करने का फैसला किया है। BPSC TRE-4 के माध्यम से प्राथमिक, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

1 lakh teachers to be recruited in Bihar by 2030 BPSC TRE 4 notification coming soon
बिहार शिक्षक भर्ती 2026

बिहार सरकार अगले पांच वर्षों में राज्य के सरकारी स्कूलों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत 2026 से 2030 के बीच हर साल करीब 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसका उद्देश्य प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है।

इसी क्रम में राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (Teacher Recruitment Examination-TRE) 4 आयोजित करने का फैसला किया है। BPSC TRE-4 के माध्यम से प्राथमिक, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

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BPSC TRE 4 भर्ती कब शुरू होगी?

मीडिया रिपोर्बिहार के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी कि राज्य सरकार इसी महीने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचना भेजेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य के सभी जिलों में विषयवार और स्कूलवार शिक्षकों की कमी का आकलन कर लिया है। इसी के आधार पर TRE-4 भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए BPSC को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अधियाचना मिलने के बाद BPSC TRE 4 भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है, जिसके जरिए प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

ईटीवी भारत की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन चल रही शिक्षक तबादला प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह में TRE-4 भर्ती के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी जाएगी। शिक्षक स्थानांतरण नीति पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने हर स्कूल में विषयवार उपलब्ध शिक्षकों की जानकारी मांगी है। इसके आधार पर छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अनुपात के अनुसार शिक्षकों की तैनाती से पोस्टिंग और ट्रांसफर नीति में मौजूद कमियों को दूर किया जा सकेगा और स्कूलों में शिक्षकों का बेहतर वितरण सुनिश्चित होगा।

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सरकारी स्कूलों को छह महीने में मिलेगी जमीन

इस बीच, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के उन सरकारी स्कूलों को जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जिनके पास अपना स्थायी भवन नहीं है। सरकार ने ऐसे स्कूलों को अगले छह महीने के भीतर अपनी जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। विधानसभा में जेडीयू विधायक मंजित कुमार सिंह के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि राज्य में 2,276 प्राथमिक स्कूल और 792 उच्च माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए तेजी से काम कर रही है।

BPSC TRE-4 परीक्षा कब होगी?

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) राज्य सरकार की अधियाचना पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम (TRE) आयोजित करता है। इस परीक्षा के माध्यम से प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाता है। BPSC के परीक्षा कैलेंडर 2026 के अनुसार, स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा (TRE-4) का आयोजन 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। वहीं, परीक्षा परिणाम नवंबर 2026 में घोषित किए जाने की संभावना है।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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