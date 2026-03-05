शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी ने रिजल्ट में की थी गड़बड़ी, अब सेबी से सेटलमेंट
शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी-जुआरी एग्रो केमिकल्स को लेकर एक बड़ा अपडेट है। SEBI के मुताबिक जुआरी एग्रो केमिकल्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के वित्तीय परिणामों में नुकसान को कम करके दिखाया। कंपनी पर वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप है।
Zuari agro chemicals share: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी-जुआरी एग्रो केमिकल्स को लेकर एक बड़ा अपडेट है। दरअसल, कंपनी ने सेबी के साथ सेटलमेंट कर लिया है। इसके तहत कंपनी और अधिकारियों ने करीब 3 करोड़ रुपये चुकाए हैं। सेटलमेंट आदेश के अनुसार कंपनी और उसके चार वरिष्ठ अधिकारियों ने कुल ₹2.91 करोड़ का भुगतान किया है। यह भुगतान बिना किसी आरोप को स्वीकार या अस्वीकार किए किया गया है।
क्या है आरोप
SEBI के मुताबिक जुआरी एग्रो केमिकल्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के वित्तीय परिणामों में नुकसान को कम करके दिखाया। कंपनी पर वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक कंपनी ने ₹117.79 करोड़ के निवेश हानि को सही वित्त वर्ष में दर्ज नहीं किया। आरोप है कि इस राशि को FY20 में दिखाने के बजाय FY19 के तुलनात्मक आंकड़ों में शामिल कर दिया गया, जिससे वास्तविक वित्तीय स्थिति को लेकर कई तरह के कन्फ्यूजन आ गए। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अपने कुछ कारोबार को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को स्लंप सेल के माध्यम से ट्रांसफर किया था। इस सौदे से कंपनी ने ₹698.97 करोड़ का असाधारण लाभ दिखाया। इस प्रक्रिया के जरिए कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाने की कोशिश की गई।
लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन
सेबी ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड (PPL) के साथ लगभग ₹811.33 करोड़ के महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए ऑडिट कमेटी और शेयरधारकों से पहले से मंजूरी नहीं ली थी, जो कि लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन है। सेटलमेंट की शर्तों के तहत कंपनी ने ₹1.19 करोड़ का भुगतान किया और तीन महीने तक स्वेच्छा से प्रतिभूति बाजार में ट्रेडिंग न करने पर सहमति दी।
कंपनी के अधिकारी ने ₹73.12-₹73.12 लाख का भुगतान किया और चार महीने तक स्वैच्छिक ट्रेडिंग प्रतिबंध स्वीकार किया। वहीं, कंपनी के दो पूर्णकालिक निदेशक ₹12.67-₹12.67 लाख का भुगतान किया। SEBI ने यह कार्रवाई SEBI एक्ट, लिस्टिंग रेगुलेशंस और PFUTP नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर शुरू की थी। हालांकि सेटलमेंट फ्रेमवर्क के तहत मामले का निपटारा कर दिया गया है।
शेयर का परफॉर्मेंस
जुआरी एग्रो के शेयर की बात करें तो यह गुरुवार को 210.75 रुपये पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 213.80 रुपये तक पहुंच गई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 394.65 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 166.40 रुपये है। अगस्त 2025 में शेयर ने अपने 52 हफ्ते के हाई को टच किया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें