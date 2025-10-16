Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Zomato parent company eternal q2 result profit plunges 63 percent YoY to 65 crore rs but revenue soars share selloff

63% गिरा इस दिग्गज कंपनी का मुनाफा, शेयर बेच निकलने लगे निवेशक

संक्षेप: इटरनल ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 65 करोड़ रुपये रहा। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर गुरुवार को 1.73% टूटकर 348.40 रुपये पर बंद हुए।

Thu, 16 Oct 2025 04:28 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Eternal Q2 Results: पहले जोमैटो के नाम से चर्चित कंपनी इटरनल ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 65 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की इसी तिमाही के मुकाबले मुनाफा गिर गया है। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर गुरुवार को 1.73% टूटकर 348.40 रुपये पर बंद हुए।

बता दें कि जोमैटो और ब्लिंकिट ब्रांड के नाम से काम करने वाली कंपनी इटरनल को इससे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में 176 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि परिणाम पिछले वर्ष की इसी तिमाही के साथ तुलनीय नहीं हैं। इसका कारण ऑर्बजेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का वन97 कम्युनिकेशंस लि. (पेटीएम की मूल कंपनी) से अधिग्रहण है। यह अधिग्रहण अगस्त, 2024 में पूरा हो गया।

राजस्व और व्यय

इटरनल का परिचालन राजस्व सितंबर तिमाही में 13,590 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 4,799 करोड़ रुपये था। कंपनी का व्यय चालू वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 13,813 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले समान अवधि में 4,783 करोड़ रुपये था। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी ने अपने नेटवर्क विस्तार को जारी रखा। इस दौरान 272 नए स्टोर जोड़े।

ब्लिंकिट का एबिटा

जोमैटो की क्विक कॉमर्स शाखा ब्लिंकिट ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 156 करोड़ रुपये का एबिटा घाटा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 8 करोड़ रुपये के घाटे से ज्यादा है। कंपनी के तेजी से बढ़ते डार्क स्टोर विस्तार के कारण ऐसा हुआ। हालांकि, क्रमिक आधार पर एबिटा घाटा वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में दर्ज 162 करोड़ रुपये से कम रहा। कंपनी द्वारा इन्वेंट्री ओनरशिप मॉडल अपनाने के कारण, ब्लिंकिट का राजस्व साल-दर-साल 756 प्रतिशत बढ़कर 9,891 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 1,156 करोड़ रुपये था। पिछली तिमाही में इसने 2,400 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया था।

