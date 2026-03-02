लगातार 10 दिन से लुढ़क रहा यह शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदने का अच्छा मौका, 50% का आ सकता है उछाल

ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन, जोमैटो की कंपनी इटरनल के शेयरों में आई हालिया गिरावट को खरीदारी के अच्छे मौके के रूप में देख रही है। बर्नस्टीन ने इटरनल के शेयरों को आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 370 रुपये का टारगेट दिया है।

Zomato Share Price: जोमैटो की कंपनी इटरनल के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। इटरनल के शेयर लगातार 10 दिन लुढ़क रहे हैं। इटरनल के शेयर 10 दिन में 15 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1.38 पर्सेंट की गिरावट के साथ 243.05 रुपये पर बंद हुए हैं। शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि इटरनल (Eternal) के शेयरों में आई गिरावट, इन पर दांव लगाने का अच्छा मौका लेकर आई है।

50% चढ़ सकते हैं इटरनल के शेयर

जोमैटो की कंपनी इटरनल के शेयरों में आई गिरावट के बाद भी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन (Bernstein), कंपनी के स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। बर्नस्टीन, इटरनल के शेयरों में आई हालिया गिरावट को खरीदारी के अच्छे मौके के रूप में देख रही है। बर्नस्टीन ने इटरनल के शेयरों को आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 370 रुपये का टारगेट दिया है। यानी, इटरनल के शेयर अपने पिछले क्लोजिंग लेवल से 50 पर्सेंट उछल सकते हैं। इटरनल के शेयरों का कवरेज करने वाले 33 एनालिस्ट्स में से 30 ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। वहीं, केवल 3 एनालिस्ट ने कंपनी के शेयरों को बेचने की रेटिंग दी है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।

6 महीने में 24% से ज्यादा टूट गए हैं इटरनल के शेयर

जोमैटो की कंपनी इटरनल के शेयर पिछले 6 महीने में 24 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। इटरनल के शेयर 2 सितंबर 2025 को 322.25 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर सोमवार 2 मार्च 2026 को BSE में 243.05 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक इटरनल के शेयरों में 14 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर करीब 11 पर्सेंट टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 368.40 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 189.60 रुपये है।