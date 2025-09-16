Zomato Company Eternal surpassed Titan tata Motors in Market Cap jumped 70 Percent from 52 week low टाटा की दिग्गज कंपनियों से आगे निकली फूड डिलीवरी कंपनी, 52 हफ्ते के निचले स्तर से 70% उछले शेयर, Business Hindi News - Hindustan
टाटा की दिग्गज कंपनियों से आगे निकली फूड डिलीवरी कंपनी, 52 हफ्ते के निचले स्तर से 70% उछले शेयर

जोमैटो का मार्केट कैप मंगलवार को बढ़कर 3.15 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। वहीं, टाइटन का मार्केट कैप मंगलवार को इंट्राडे के दौरान 3.13 लाख करोड़ रुपये और टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 2.64 लाख करोड़ रुपये रहा।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 04:04 PM
फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो (अब नाम इटरनल या Eternal) के शेयर मंगलवार को उछाल के साथ 327.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। जोमैटो ने मार्केट कैप के मामले में टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनियों टाइटन और टाटा मोटर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। जोमैटो का मार्केट कैप मंगलवार को बढ़कर 3.15 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। वहीं, टाइटन का मार्केट कैप मंगलवार को इंट्राडे के दौरान 3.13 लाख करोड़ रुपये और टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 2.64 लाख करोड़ रुपये रहा। दीपिंदर गोयल की अगुवाई वाली कंपनी जोमैटो, डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स के 3.22 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैप के करीब पहुंच गई है।

जोमैटो के शेयरों पर 7200 करोड़ रुपये का दांव
जोमैटो (अब नाम Eternal) का स्टॉक अगस्त में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का टॉप पिक बन गया है। स्टॉक को सबसे ज्यादा 7200 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट मिला है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, जोमैटो के शेयरों ने इंफोसिस, पेटीएम, HDFC बैंक, ICICI बैंक समेत कुछ दूसरे बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जोमैटो का स्टॉक आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्प्लटन म्यूचुअल फंड, HSBC म्यूचु्अल फंड, इनवेस्को म्यूचुअल फंड, जेएम म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स के टॉप 10 एडिशंस में था। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

52 हफ्ते के निचले स्तर से 70% से ज्यादा उछल गए जोमैटो के शेयर
फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 70 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। जोमैटो के शेयर 7 अप्रैल 2025 को BSE में 189.60 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 सितंबर 2025 को 327.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 2 साल में जोमैटो के शेयरों में 217 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में फूड डिलीवरी कंपनी के शेयर करीब 61 पर्सेंट चढ़ गए हैं। आईपीओ में जोमैटो के शेयर का दाम 76 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 14 जुलाई 2021 को खुला था और यह 16 जुलाई 2021 तक ओपन रहा। जोमैटो के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 334.40 रुपये है।

(मिंट के इनपुट के साथ)

