Zomato की कंपनी लाई 26 हफ्ते की फ्लेक्सिबल पैरेंटल लीव, 3 साल के भीतर ले सकेंगे छुट्टी
जोमैटो ऑपरेट करने वाली कंपनी इटरनल लिमिटेड नई पैरेंटल लीव पॉलिसी लेकर आई है। नई पैरेंटल लीव पॉलिसी 26 हफ्ते की छुट्टी देती है, जिसका इस्तेमाल 3 साल की अवधि में किया जा सकता है।
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और क्विक कॉमर्स सर्विस ब्लिंकिट (Blinkit) चलाने वाली कंपनी इटरनल लिमिटेड (Eternal) नई पैरेंटल लीव पॉलिसी (नई पैतृक अवकाश नीति) लेकर आई है। नई पैरेंटल लीव पॉलिसी 26 हफ्ते की छुट्टी देती है, जिसका इस्तेमाल 3 साल में किया जा सकता है। नई पैरेंटल लीव पॉलिसी में बच्चे के जन्म लेने से पहले छुट्टी शुरू करने का विकल्प है।
कंपनी ने इसलिए बदली अपनी पॉलिसी
इटरनल (Eternal) ने कहा है कि नई पैरेंटल लीव पॉलिसी सभी माता-पिता को सपोर्ट करती है। यह पॉलिसी जन्म देने वाले, जन्म न देने वाले, अडॉप्टिव और सेरोगेसी के जरिए बच्चे का स्वागत करने वाले सभी पैरेंट्स को सपोर्ट करती है। कंपनी ने कहा है कि इटरनल की पैरेंट कम्युनिटी के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद पॉलिसी में बदलाव किया गया है। बातचीत में यह सामने आया है कि जन्म के तुरंत बाद भी फैमिली को छुट्टी की जरूरत पड़ती है। इटरनल में वाइस प्रेसिडेंट (HR) निहारिका मोहंती का कहना है कि यह नई पॉलिसी न केवल मॉडर्न पैरेंटहुड की हमारी बेहतर होती समझ की ओर इशारा करती है, बल्कि यह एक ऐसा माहौल तैयार करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जिसमें हर व्यक्ति काम में और घर में सपोर्टेड महसूस करे।
पैरेंटल सपोर्ट फ्रेमवर्क का हिस्सा है अपडेटेड पॉलिसी
कंपनी ने कहा है, 'रिसर्च दर्शाती है कि 75 पर्सेंट वर्किंग पैरेंट्स न केवल शुरुआती महीनों में बल्कि अपने बच्चे के शुरुआती 3 साल के दौरान कैरियर रिस्पॉन्सबिलिटी और फैमिली मोमेंट्स के बीच भावनात्मक संघर्ष का सामना करते हैं।' अपडेटेड पॉलिसी, इटरनल के व्यापक पैरेंटल सपोर्ट फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसमें कंपनी की ग्रुप हेल्थ पॉलिसी के तहत पहले दिन से ही न्यूबॉर्न इंश्योरेंस कवरेज भी ऑफर किया जाता है। इसके अलावा, फर्टिलिटी और एग फ्रीजिंग कवरेज, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट सपोर्ट जैसे फैमिली प्लानिंग बेनेफिट्स भी ऑफर किए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इटरनल (Eternal) को 25 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ था। कंपनी को एक साल पहले 253 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी ने मार्च में खुद को इटरनल के रूप में री-ब्रांडेड किया है।