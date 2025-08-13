Zomato की कंपनी लाई 26 हफ्ते की फ्लेक्सिबल पैरेंटल लीव, 3 साल के भीतर ले सकेंगे छुट्टी

जोमैटो ऑपरेट करने वाली कंपनी इटरनल लिमिटेड नई पैरेंटल लीव पॉलिसी लेकर आई है। नई पैरेंटल लीव पॉलिसी 26 हफ्ते की छुट्टी देती है, जिसका इस्तेमाल 3 साल की अवधि में किया जा सकता है।

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और क्विक कॉमर्स सर्विस ब्लिंकिट (Blinkit) चलाने वाली कंपनी इटरनल लिमिटेड (Eternal) नई पैरेंटल लीव पॉलिसी (नई पैतृक अवकाश नीति) लेकर आई है। नई पैरेंटल लीव पॉलिसी 26 हफ्ते की छुट्टी देती है, जिसका इस्तेमाल 3 साल में किया जा सकता है। नई पैरेंटल लीव पॉलिसी में बच्चे के जन्म लेने से पहले छुट्टी शुरू करने का विकल्प है।

कंपनी ने इसलिए बदली अपनी पॉलिसी

इटरनल (Eternal) ने कहा है कि नई पैरेंटल लीव पॉलिसी सभी माता-पिता को सपोर्ट करती है। यह पॉलिसी जन्म देने वाले, जन्म न देने वाले, अडॉप्टिव और सेरोगेसी के जरिए बच्चे का स्वागत करने वाले सभी पैरेंट्स को सपोर्ट करती है। कंपनी ने कहा है कि इटरनल की पैरेंट कम्युनिटी के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद पॉलिसी में बदलाव किया गया है। बातचीत में यह सामने आया है कि जन्म के तुरंत बाद भी फैमिली को छुट्टी की जरूरत पड़ती है। इटरनल में वाइस प्रेसिडेंट (HR) निहारिका मोहंती का कहना है कि यह नई पॉलिसी न केवल मॉडर्न पैरेंटहुड की हमारी बेहतर होती समझ की ओर इशारा करती है, बल्कि यह एक ऐसा माहौल तैयार करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जिसमें हर व्यक्ति काम में और घर में सपोर्टेड महसूस करे।