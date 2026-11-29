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Sridhar Vembu Divorce Case: देश की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू और उनकी पूर्व पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन के बीच तलाक का विवाद अब कंपनी की अरबों डॉलर की हिस्सेदारी तक पहुंच गया है। प्रमिला ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया है कि श्रीधर वेम्बू ने उनकी जानकारी और सहमति के बिना Zoho में अपनी हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर दिया था।

प्रमिला का कहना है कि उन्हें लंबे समय तक लगता रहा कि श्रीधर वेम्बू अमेरिका से भारत कंपनी का कारोबार बढ़ाने के लिए आए हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी शादी टूटने की कगार पर है और आगे चलकर संपत्ति को लेकर इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी।

फोर्ब्स (Forbes) को दिए इंटरव्यू में प्रमिला ने अपने रिश्ते, तलाक और Zoho के शेयरों को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर बात की। उन्होंने अपनी स्थिति बताते हुए कहा, "मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ थी।" हालांकि, श्रीधर वेम्बू पहले ही इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी से कोई वैवाहिक संपत्ति नहीं छिपाई और न ही उन्हें धोखा देने के लिए कोई लेनदेन किया।

2019 में अमेरिका छोड़ भारत आए थे श्रीधर वेम्बू

श्रीधर वेम्बू ने 1993 में प्रमिला श्रीनिवासन से शादी की थी। दोनों लंबे समय तक अमेरिका में रहे। इस दौरान प्रमिला अपना कारोबार संभाल रही थीं और दोनों का परिवार भी अमेरिका में ही था। साल 2019 में श्रीधर वेम्बू अमेरिका छोड़कर भारत आ गए। प्रमिला के मुताबिक, उन्हें लगा था कि वे Zoho के कारोबार को आगे बढ़ाने और कंपनी के विस्तार के लिए भारत आए हैं। उस समय उन्हें अपने वैवाहिक रिश्ते में किसी बड़ी परेशानी का अंदाजा नहीं था। हालांकि, अक्टूबर 2020 में उन्हें WhatsApp पर श्रीधर का तलाक का संदेश मिला। प्रमिला के अनुसार, यह उनके लिए बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने यह भी दावा किया कि श्रीधर ने उन्हें भारत आने के लिए मनाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की।

दूसरी तरफ श्रीधर वेम्बू पहले एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भारत आने के बाद उन्होंने प्रमिला को भी भारत शिफ्ट होने के लिए मनाने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि वे अपनी कंपनी के कर्मचारियों को बड़े शहरों के बजाय छोटे कस्बों और गांवों में काम करने के अवसर देना चाहते थे।

2021 में तलाक की अर्जी, 2023 में हुआ कानूनी तलाक

श्रीधर वेम्बू ने अगस्त 2021 में तलाक के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद सितंबर 2023 में कैलिफोर्निया की अदालत ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी। लेकिन, तलाक के बाद विवाद खत्म नहीं हुआ। अब दोनों के बीच Zoho की संपत्ति और शेयरों के बंटवारे को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। इस मामले को इतना बड़ा बनाने की एक वजह कंपनी की अनुमानित वैल्यूएशन भी है। Forbes के अनुमान के मुताबिक, Zoho की कीमत करीब 6.8 अरब डॉलर (लगभग 60,000 करोड़ रुपये से अधिक) है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस कानूनी लड़ाई में प्रमिला अब तक करीब 1.1 करोड़ डॉलर (लगभग 99 करोड़ रुपये) वकीलों की फीस पर खर्च कर चुकी हैं। इसमें से लगभग 57.5 लाख डॉलर (करीब 51.75 करोड़ रुपये) का भुगतान श्रीधर वेम्बू ने किया है।जनवरी 2025 में अमेरिकी अदालत ने संपत्ति विवाद के बीच श्रीधर वेम्बू को 1.7 अरब डॉलर (करीब 15,000 करोड़ रुपये) का बॉन्ड जमा करने का आदेश भी दिया था। इस वजह से यह मामला दुनिया के सबसे महंगे तलाक विवादों में शामिल हो गया है।

Zoho के शेयरों को लेकर क्यों हुआ विवाद?

इस पूरे मामले के केंद्र में Zoho Corporation की हिस्सेदारी है। श्रीधर वेम्बू ने 1996 में अपने दो भाइयों और दोस्त टोनी थॉमस के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। उस समय कंपनी का नाम AdventNet था। साल 2009 में इसका नाम बदलकर Zoho Corporation कर दिया गया। प्रमिला का आरोप है कि उन्हें लंबे समय तक यह जानकारी नहीं थी कि Zoho में श्रीधर वेम्बू की वास्तविक हिस्सेदारी कितनी है और कंपनी के शेयर किन लोगों के नाम पर हैं।

भारत में उपलब्ध कंपनी की नवीनतम कॉरपोरेट फाइलिंग के मुताबिक, Zoho में हिस्सेदारी का ब्योरा इस प्रकार है:

शेयरधारक हिस्सेदारी श्रीधर वेम्बू 5% राधा वेम्बू (बहन) 47.8% सेकर वेम्बू (भाई) 35.2% टोनी थॉमस (सह-संस्थापक) 8%

इन आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी में श्रीधर वेम्बू की हिस्सेदारी उनकी बहन राधा वेम्बू और भाई सेकर वेम्बू से काफी कम है। जबकि वे कंपनी के सह-संस्थापक होने के साथ लंबे समय तक इसके CEO भी रहे हैं।

प्रमिला को कैसे पता चली शेयरों की असली जानकारी?

Forbes को दिए इंटरव्यू में प्रमिला ने बताया कि तलाक का संदेश मिलने के कुछ महीने बाद टोनी थॉमस उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने आए थे। इन दस्तावेजों में Zoho की हिस्सेदारी से जुड़ी जानकारी थी। प्रमिला के मुताबिक, उन्हें बताया गया कि कंपनी में उनका हिस्सा 2.5% है, क्योंकि श्रीधर वेम्बू के पास केवल 5% हिस्सेदारी है।

यह जानकारी उनके लिए चौंकाने वाली थी। उन्होंने सवाल उठाया कि कंपनी के सह-संस्थापक और लंबे समय तक CEO रहे श्रीधर वेम्बू के पास सिर्फ 5% शेयर कैसे हो सकते हैं?

प्रमिला का कहना है कि उन्हें हमेशा यही लगता था कि श्रीधर वेम्बू कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बजाय वकील की मदद लेने का फैसला किया, ताकि शेयरों के ट्रांसफर और कंपनी की हिस्सेदारी से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकें।

परिवार के सदस्यों को शेयर ट्रांसफर करने का आरोप

प्रमिला ने आरोप लगाया है कि श्रीधर वेम्बू ने 2011 में और उसके बाद कई जटिल लेनदेन के जरिए अपनी हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा बहन और परिवार के अन्य सदस्यों को ट्रांसफर किया था। उनका दावा है कि इन लेनदेन के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी गई और न ही उनकी सहमति ली गई। प्रमिला का आरोप है कि इन ट्रांसफर में वास्तविक भुगतान भी नहीं हुआ और इसका उद्देश्य वैवाहिक संपत्ति को उनके दावे से बाहर रखना था।

इस विवाद में कैलिफोर्निया का कानून भी महत्वपूर्ण है। कैलिफोर्निया में शादी के दौरान अर्जित संपत्ति को सामान्य तौर पर दोनों पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति माना जाता है। संपत्ति अमेरिका में हो या किसी दूसरे देश में, उसके स्वामित्व और बंटवारे का सवाल कानूनी प्रक्रिया में अहम हो सकता है। प्रमिला का तर्क है कि Zoho के शेयरों को लेकर हुए लेनदेन की जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए थी। हालांकि, श्रीधर वेम्बू ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि उन्होंने कोई वैवाहिक संपत्ति नहीं छिपाई और न ही पत्नी को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए कोई धोखाधड़ी की।

क्या श्रीधर वेम्बू के पास वास्तव में 88% हिस्सेदारी है?

इस विवाद में श्रीधर वेम्बू के चाचा राम श्रीनिवासन की गवाही का भी जिक्र किया गया है। Forbes की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, राम श्रीनिवासन ने एक बयान में कहा था कि राधा वेम्बू ने उनसे बताया था कि कंपनी के शेयर वास्तव में उनके भाई के थे और श्रीधर ने उन्हें उन शेयरों को अपने पास रखने के लिए कहा था।

प्रमिला इसी बयान के आधार पर दावा करती हैं कि कंपनी में श्रीधर वेम्बू का वास्तविक आर्थिक स्वामित्व कागजों पर दिखाई देने वाली 5% हिस्सेदारी से कहीं ज्यादा हो सकता है। उनका मानना है कि अगर इन शेयरों पर श्रीधर का वास्तविक नियंत्रण साबित होता है, तो उनकी हिस्सेदारी करीब 88% तक हो सकती है। हालांकि, यह प्रमिला का दावा है। इसे अदालत द्वारा स्थापित तथ्य या कंपनी की आधिकारिक शेयरहोल्डिंग नहीं माना जा सकता।

प्रमिला ने इंटरव्यू में कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई हो। उनके मुताबिक, यह मामला सिर्फ तलाक तक सीमित नहीं है, बल्कि शादी के दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति और संपत्ति की जानकारी रखने के अधिकार से भी जुड़ा है।

अब कैलिफोर्निया में क्या कर रही हैं प्रमिला?

तलाक और संपत्ति विवाद के बीच प्रमिला श्रीनिवासन कैलिफोर्निया में रह रही हैं। वह Healthcare Software कंपनी Charm Health का संचालन करती हैं। वह उस घर में रह रही हैं, जिसे दोनों ने 2011 में कैलिफोर्निया के प्लेजेंटन में करीब 30 लाख डॉलर में खरीदा था। प्रमिला के मुताबिक, श्रीधर वेम्बू परिवार के खर्च के लिए हर साल लगभग 2.8 लाख डॉलर की आर्थिक सहायता देते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि तलाक के बाद उन्हें मिलने वाली किसी भी रकम का इस्तेमाल वह The Brain Foundation के लिए करना चाहेंगी। यह संस्था उन्होंने ऑटिज्म से जुड़े शोध को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से शुरू की है।

प्रमिला के अनुसार, उनकी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कई अन्य महिलाएं भी उनसे संपर्क कर रही हैं, जो तलाक और संपत्ति के बंटवारे जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि शादी के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और संपत्ति के बारे में जानकारी रखना कोई गलत बात नहीं है।