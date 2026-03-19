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अपने फोन में नेट बैंकिंग ऐप्स क्यों नहीं यूज करते जेरोधा के मालिक? खुद बता दिया

Mar 19, 2026 09:59 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में जेरोधा के को-फाउंडर नितिन कामथ ने लिखा- मैं अपने फोन पर नेट बैंकिंग ऐप्स का उपयोग नहीं करता क्योंकि वे जो अनिवार्य परमिशन मांगते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। 

अपने फोन में नेट बैंकिंग ऐप्स क्यों नहीं यूज करते जेरोधा के मालिक? खुद बता दिया

जेरोधा के को-फाउंडर नितिन कामथ ने नेट बैंकिंग ऐप्स द्वारा यूजर्स के स्मार्टफोन पर मांगी जाने वाली परमिशन की आलोचना की है। कामथ के मुताबिक वह इसी कारण खुद अपने फोन में नेट बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सोशल मीडिया X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कामथ ने लिखा- मैं अपने फोन पर नेट बैंकिंग ऐप्स का उपयोग नहीं करता क्योंकि वे जो अनिवार्य परमिशन मांगते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। कामथ ने आगे सवाल उठाया कि बैंकिंग ऐप्स सुरक्षा के बहाने SMS, कॉल लॉग और कॉन्टैक्ट्स जैसे संवेदनशील पर्सनल डेटा का एक्सेस मांगते हैं।

गलत है इस तरह की दखलंदाजी

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह की दखलंदाजी वाली डिवाइस परमिशन से बचना ही साइबर सुरक्षा का वैश्विक मानक है। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रीविलेज (PoLP) का जिक्र करते हुए बताया कि किसी भी ऐप को सिर्फ उतनी ही परमिशन मिलनी चाहिए जितनी उसके काम के लिए जरूरी हो। 46 वर्षीय नितिन कामथ ने कहा कि नेट बैंकिंग ऐप्स द्वारा मांगी जाने वाली ये अनिवार्य अनुमतियां सरासर गलत हैं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया भर में डेटा सुरक्षा के लिए कम से कम एक्सेस देने की बात की जाती है, तो बैंकिंग ऐप्स को इतनी ज्यादा परमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? यह समझ से परे है।

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जेरोधा का अलग मॉडल

कामथ ने अपनी कंपनी के मॉडल का उदाहरण देते हुए बताया कि Kite ऐप मोबाइल पर किसी भी तरह की परमिशन नहीं मांगता। उन्होंने कहा- हमारी फिलॉसफी है कि जो आप अपने साथ नहीं चाहते, वह दूसरों के साथ न करें। इसी सोच के तहत कंपनी यूजर डेटा के मामले में कम से कम एक्सेस मांगती है और ट्रांसपेरेंसी भी है। कामथ ने यह भी बताया कि भारत में SEBI द्वारा लागू मजबूत टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) फ्रेमवर्क के कारण सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाना संभव हुआ है। इससे बिना अनावश्यक परमिशन के भी यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

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डेटा प्राइवेसी पर स्पष्ट नीति

कामथ ने जेरोधा के एक सपोर्ट पेज का लिंक भी शेयर किया, जिसमें कंपनी की डेटा उपयोग संबंधी नीतियों की जानकारी दी गई है। सपोर्ट पेज पर लिखा है- हमारे मोबाइल ऐप्स केवल उन्हीं अनुमतियों की मांग करते हैं जो उनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं।

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ग्राहकों के व्यवहार की किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ट्रैकिंग या प्रोफाइलिंग नहीं की जाती है। पेज में यह भी बताया गया है कि जेरोधा अपने यूजर्स के व्यवहार की ट्रैकिंग और प्रोफाइलिंग के लिए किसी भी थर्ड पार्टी मार्केटिंग “पिक्सेल” या ट्रैकर का उपयोग नहीं करता है और न ही किसी थर्ड पार्टी ट्रैकर के माध्यम से इंटरनेट पर ग्राहकों का पीछा करता है। इसमें यह भी बताया गया है कि कंपनी यूजर्स को लुभाने के लिए लगातार पुश नोटिफिकेशन, यूआई डार्क पैटर्न या अन्य किसी तरह के हथकंडे नहीं अपनाती है।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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