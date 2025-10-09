Zerodha nikhil kamath invests USD 21 million in nothing check detail स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी में जेरोधा के मालिक का निवेश, क्या है पूरा प्लान, जान लीजिए, Business Hindi News - Hindustan
स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी में जेरोधा के मालिक का निवेश, क्या है पूरा प्लान, जान लीजिए

जेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नथिंग में 2.1 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। निवेश हाल ही में कंपनी द्वारा जुटाए गए 20 करोड़ डॉलर के फंड का हिस्सा है। कामत ने कहा कि यह निवेश कंपनी में 1.3 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर किया गया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 07:17 PM
स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी में जेरोधा के मालिक का निवेश, क्या है पूरा प्लान, जान लीजिए

यूनिकॉर्न वेल्थ टेक कंपनी जेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नथिंग में 2.1 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। निखिल कामत ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह निवेश हाल ही में कंपनी द्वारा जुटाए गए 20 करोड़ डॉलर के फंड का हिस्सा है। कामत ने कहा कि यह निवेश कंपनी में 1.3 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर किया गया है।

क्या कहा निखिल कामत ने?

निखिल कामत ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा- मैंने हाल ही में नथिंग के सीरीज सी राउंड में 1.3 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर 2.1 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। उपभोक्ता तकनीक के भविष्य को आकार देने वाले ब्रांड का समर्थन करने पर मैं रोमांचित हूं। नथिंग ने हाल ही में सितंबर के मध्य में 20 करोड़ डॉलर का वित्तपोषण हासिल करने की घोषणा की थी। कामत ने कहा कि कंपनी में निवेश करने के उनके मुख्य मापदंडों में उपकरण का डिजाइन शामिल था, जो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इसके अलावा उत्पादों की उपयोगिता और संस्थापक की नवाचार क्षमता एवं उनकी प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण कारण थे।

कामत ने आगे बताया कि साल 2020 में स्थापित नथिंग 2024 तक भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका था, जिसमें सालाना आधार पर 577 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई थी। 2025 की दूसरी तिमाही तक इसने लगातार छह तिमाहियों तक यह खिताब अपने पास रखा और अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे निकल गया।

नथिंग के फाउंडर ने क्या कहा?

नथिंग की शुरुआत करने से पहले इसके संस्थापक कार्ल पेई वनप्लस स्मार्टफोन कंपनी के सह-संस्थापक थे। पेई ने बताया कि कामत का नथिंग में शामिल होना ब्रांड के भविष्य के प्रति मजबूत विश्वास का संकेत है। उन्होंने कहा कि निखिल का हमारे साथ जुड़ना नथिंग और सीएमएफ को लेकर हमारी सोच और दृष्टिकोण पर एक मजबूत विश्वास का संकेत है। वह भारतीय उद्यमियों की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो दूरदर्शी सोच रखते हैं, तेजी से काम करते हैं और वैश्विक प्रभाव बनाने का लक्ष्य रखते हैं। उनके साथ जुड़ना हमारे लिए बेहद उत्साहजनक है। भारत नथिंग की यात्रा की शुरुआत से ही उसका केंद्र रहा है।

