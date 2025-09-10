Zerodha head nithin kamath shares simple hack to save tax avoid impulse selling know detail जेरोधा को-फाउंडर की बड़ी सीख, ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए जानना जरूरी, Business Hindi News - Hindustan
Zerodha head nithin kamath shares simple hack to save tax avoid impulse selling know detail

जेरोधा को-फाउंडर की बड़ी सीख, ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए जानना जरूरी

जेरोधा के सह-संस्थापक और सीईओ नितिन कामथ ने अपने निवेश को लेकर एक अहम जानकारी दी है जो निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस जानकारी में उन्होंने बताया कि कैसे निवेश कर ना सिर्फ टैक्स सेविंग की बल्कि आक्रामक सेलिंग से भी बचाव कर सके।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 10:45 PM
ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जेरोधा के सह-संस्थापक और सीईओ नितिन कामथ अकसर सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते रहते हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने अपने निवेश को लेकर एक अहम जानकारी दी है जो निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस जानकारी में उन्होंने बताया कि कैसे निवेश कर ना सिर्फ टैक्स सेविंग की बल्कि आक्रामक सेलिंग से भी बचाव कर सके।

क्या कहा कामथ ने?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में नितिन कामथ ने लिखा- जब मैं शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग कर रहा था तो मेरे पास एक ऑफलाइन डीमैट अकाउंट था। इस अकाउंट में मैं अपने सभी निवेश रखता था। वहीं, मेरे सभी ट्रेडों के लिए ऑनलाइन अकाउंट था।

कामथ आगे कहते हैं कि अगर मुझे अपना कोई भी निवेश बेचना होता, तो इसमें काफी मेहनत लगती। मुझे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भरकर ब्रोकर को भेजनी पड़ती थी ताकि वो होल्डिंग्स को मेरे प्राइमरी डीमैट में ट्रांसफर कर दे और फिर उन्हें बेच दे। हालांकि, कामथ को इसका फायदा भी मिला और वह टैक्स सेविंग कर सकें। कामथ कहते हैं कि अगर आपके पास एक ही डीमैट में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म, दोनों तरह की होल्डिंग्स हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (FIFO) टैक्ससेशन लागू होता है।

कई चुनौतियों का किया सामना

कामथ ने आगे कहा कि हम लंबे समय से एक सेकेंडरी डीमैट खाता खोलना चाहते थे, लेकिन कुछ चुनौतियां थीं। आखिरकार इसे कैसे किया जाए, हमने इसका तरीका खोज लिया। उन्होंने बताया कि अब आप जेरोधा के जरिए एक नया डीमैट खाता खोल सकते हैं और उसका इस्तेमाल अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स को अलग करने, अपनी होल्डिंग्स पर टैक्स के प्रभाव को समझदारी से मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। जेरोधा के को-फाउंडर के मुताबिक उन्हें सबसे अच्छे रिटर्न उन शेयरों पर मिले जिन्हें सेकेंडरी डीमैट अकाउंट में सबसे लंबे समय तक रखा था।

