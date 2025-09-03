Zerodha faces technical glitch Nithin Kamath firm says issue resolved निफ्टी 0 हो गया… जेरोधा में गड़बड़ी, नितिन कामथ पर भड़के यूजर्स, बोले­- पॉडकास्ट्स पर कम ध्यान दें, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Zerodha faces technical glitch Nithin Kamath firm says issue resolved

निफ्टी 0 हो गया… जेरोधा में गड़बड़ी, नितिन कामथ पर भड़के यूजर्स, बोले­- पॉडकास्ट्स पर कम ध्यान दें

ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्टॉक और वॉल्यूम कोट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसके चलते निवेशक और ट्रेडर्स काफी परेशान हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने शिकायत दर्ज कराई कि वे इंडेक्स डेटा और लेटेस्ट स्टॉक प्राइस चेक नहीं कर पा रहे थे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 12:23 PM
share Share
Follow Us on
निफ्टी 0 हो गया… जेरोधा में गड़बड़ी, नितिन कामथ पर भड़के यूजर्स, बोले­- पॉडकास्ट्स पर कम ध्यान दें

Zerodha Down: देश की सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकिंग फर्म जेरोधा (Zerodha) को बुधवार को तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्टॉक और वॉल्यूम कोट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसके चलते निवेशक और ट्रेडर्स काफी परेशान हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने शिकायत दर्ज कराई कि वे इंडेक्स डेटा और लेटेस्ट स्टॉक प्राइस चेक नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान DownDetector, जो सर्विस आउटेज और डिसरप्शन की जानकारी देता है, ने सुबह 9:40 बजे तक 8,143 शिकायतें दर्ज कीं। हालांकि, बाद में जेरोधा ने एक बयान जारी कर कहा कि समस्या की पहचान कर उसे सुलझा लिया गया है और अब प्लेटफॉर्म सामान्य रूप से काम कर रहा है।

यूजर्स हुए परेशान

यह गड़बड़ी बाजार खुलने के शुरुआती समय में हुई, जिससे कई ट्रेडर्स को ट्रेडिंग एक्टिविटी में दिक्कत का सामना करना पड़ा। इंडेक्स की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही थी और उसकी जगह ‘nil’ (खाली) दिख रही थी। वहीं, वास्तविक बाजार स्थिति अलग थी।

सुबह 10:30 बजे निफ्टी 24,598.90 पर ट्रेड कर रहा था, जो कि 19.30 अंकों या 0.08% की बढ़त दर्शा रहा था। इसका मतलब है कि ऐप पर डेटा अपडेट न होने की वजह से निवेशकों को वास्तविक मार्केट मूवमेंट की सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी।

तीसरे यूजर ने कहा, “हमें पैसा वापस चाहिए, मेरी ट्रेड चली गई।” चौथे यूजर ने जेरोधा के सह-संस्थापक निथिन कामथ को सलाह दी कि वे अपने पॉडकास्ट्स पर कम ध्यान दें और ट्रेडिंग ऐप पर ज्यादा फोकस करें।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।