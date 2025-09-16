आखिर IPO क्यों नहीं लाना चाहती है जेरोधा, कंपनी के मालिक ने दिया जवाब

जेरोधा के को-फाउंडर और सीईओ नितिन कामथ ने बताया है कि ब्रोकरेज फर्म आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को लेकर सक्रिय क्यों नहीं है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक की बजाए निजी बने रहने से जीरोधा को निवेशकों के बजाय ग्राहकों के हित में फैसले लेने का मौका मिलता है।

Zerodha IPO News: ब्रोकरेज फर्म ग्रो ने अपने आईपीओ की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब प्रतिद्वंदी जेरोधा के आईपीओ को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि, जेरोधा के आईपीओ को लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है। अब इस कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ नितिन कामथ ने बताया है कि ब्रोकरेज फर्म आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को लेकर सक्रिय क्यों नहीं है।

कुल 25 साल का सफर रेडिट पर एक सवाल का जवाब देते हुए कि नितिन कामथ ने कहा- हमें यहां तक पहुंचने में 15 साल लगे हैं। इससे पहले के 10 साल मैं किसी न किसी रूप में बाजार से जुड़ा था। यानी कुल मिलाकर 25 साल। बिजनेस में चीजें समय के साथ बढ़ती जाती हैं। खासकर अगर आपको अपना काम पसंद हो या आप उससे प्यार करते हों। कामथ ने इस बात पर जोर दिया कि जेरोधा को बहुत कम पूंजी से बनाया गया था।

कितना किया निवेश? उन्होंने कहा- हमने इस पर शायद लगभग 10 लाख रुपये खर्च किए हैं और आज तक इस व्यवसाय में यही सारा पैसा लगा है। शुरुआती दिनों में हमारी वेबसाइट के लिए 2.5 लाख रुपये, हमारे ऑफिस के इंटीरियर के लिए 5 लाख रुपये और अलग-अलग चीजों के लिए 2.5 लाख रुपये। हम एक बेहद मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि से थे और हमारा बैकग्राउंड कोई रईस खानदान से नहीं था। हमारे पिताजी एक बैंक मैनेजर थे। कामथ ने आगे कहा कि कंपनी के उत्थान में समय और भाग्य दोनों ही समान रूप से अहम थे। उन्होंने आगे कहा कि हम सही जगह और सही समय पर सही उत्पादों और पहलों के साथ मौजूद थे।

आईपीओ नहीं लाने पर क्या बोले कामथ आईपीओ के सवाल पर कामथ ने कहा कि सार्वजनिक की बजाए निजी बने रहने से जीरोधा को निवेशकों के बजाय ग्राहकों के हित में फैसले लेने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी निवेशक को बाहर निकलने का कोई दबाव नहीं है। हम ग्राहकों के लिए जो सही है, उसे जारी रख सकते हैं। कभी-कभी तो कारोबार की कीमत पर भी ऐसा कर सकते हैं।