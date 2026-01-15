Hindustan Hindi News
जेरोधा सीईओ नितिन कामत ने उठाए सवाल: क्या स्टॉक मार्केट हॉलिडे जरूरी था

जेरोधा सीईओ नितिन कामत ने उठाए सवाल: क्या स्टॉक मार्केट हॉलिडे जरूरी था

संक्षेप:

आज, यानी गुरुवार, 15 जनवरी को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के कारण सार्वजनिक अवकाश के चलते शेयर मार्केट बंद हैं। जेरोधा के सीईओ नितिन कामत का मानना है कि स्थानीय नगर निकाय चुनाव के लिए शेयर बाजार का बंद होना खराब योजना को दर्शाता है।

Jan 15, 2026 01:28 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय शेयर मार्केट आज, यानी गुरुवार, 15 जनवरी को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के कारण सार्वजनिक अवकाश के चलते बंद हैं। जबकि अवकाश एक नियमित प्रशासनिक निर्णय है। वहीं, जेरोधा के सीईओ नितिन कामत का मानना है कि स्थानीय नगर निकाय चुनाव के लिए शेयर बाजार का बंद होना खराब योजना को दर्शाता है।

सीईओ की आपत्ति

कामत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भले ही भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, लेकिन एक स्थानीय नगरपालिका चुनाव के लिए उनका बंद होना खराब योजना और दूसरे क्रम के प्रभावों (अप्रत्यक्ष, आगे आने वाले परिणामों) की गंभीर समझ की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अवकाश इसलिए है क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो मामले से जुड़ा है, के पास बाजार अवकाश का विरोध करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है। यह भी बताता है कि वैश्विक निवेशकों को हमें गंभीरता से लेने से पहले हमें अभी कितनी दूर जाना है।

अन्य प्रतिक्रियाएं

कामत के इस विचार से बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स जुड़े। सीयर्स फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सह-संस्थापक चंदर भाटिया ने कहा कि महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनावों के कारण शेयर बाजार का बंद होना "वास्तव में निराशाजनक" है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को सभी कर्मचारियों को मतदान के लिए आधे दिन की छुट्टी देनी चाहिए थी, और शेष कर्मचारी सुचारू कामकाज का ध्यान रखते।

हालांकि, कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि भारतीय शेयर बाजार कई मौकों पर खुला रहता है, जब कई विदेशी बाजार बंद रहते हैं, जैसे कि नए साल के दिन। दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज अपने स्थानीय अवकाश कैलेंडर का पालन करते हैं।

आगामी स्टॉक मार्केट हॉलीडे

मार्च में तीन ट्रेडिंग हॉलीडे हैं, इसके बाद अप्रैल और मई में दो-दो अवकाश हैं। जून और सितंबर में एक-एक स्टॉक मार्केट अवकाश है, जबकि अक्टूबर और नवंबर में दो-दो मार्केट छुट्टियां हैं। दिसंबर में एक स्टॉक मार्केट हॉलीडे होगा। इसके अतिरिक्त, चार स्टॉक मार्केट अवकाश सप्ताहांत में पड़ते हैं।

