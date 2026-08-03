60% टूट गया यह शेयर, बाजार में उतरने से पहले ही बुरा हाल, 27 रुपये पहुंचा दाम
मुख्य बातें
- जेप्टो के अनलिस्टेड शेयर अपने पीक लेवल से 60% लुढ़क गए हैं
- कंपनी के शेयर दिसंबर 2025 में 68 रुपये पर पहुंच गए थे, जो कि अब 27 रुपये पर आ गए हैं
Zepto Unlisted Share Price: जेप्टो के अनलिस्टेड शेयरों का बुरा हाल है। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के अनलिस्टेड शेयर 5 दिन में 23 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। ग्रे मार्केट में कंपनी का वैल्यूएशन अब 3.5 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है। जेप्टो ने अपने प्लान्ड आईपीओ को फिलहाल रोक दिया है और छोटे प्री-आईपीओ फंडरेजिंग का विकल्प चुना है। यह बड़ी गिरावट बहुत हद तक उस वैल्यूएशन रेंज तक पहुंच गई है, जिस पर जेप्टो के IPO टालने से पहले डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स ने चर्चा की थी। जेप्टो के गैर सूचीबद्ध शेयर (अनलिस्टेड शेयर) अपने उच्चतम स्तर से 60 पर्सेंट टूट गए हैं। यह बात मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में कही गई है।
68 रुपये से टूटकर 27 रुपये पर पहुंचे शेयर
अनलिस्टेड मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के मुताबिक, पिछले एक हफ्ते में जेप्टो (Zepto) के शेयर करीब 35 रुपये से लुढ़ककर 27 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में तेज करेक्शन आया है। करीब एक महीने पहले जेप्टो के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 38 रुपये के आसपास थे। दिसंबर 2025 में अपने पीक पर जेप्टो के शेयर करीब 68 रुपये पर थे। अनलिस्टेड मार्केट ट्रैकर्स के मुताबिक, कंपनी के शेयर जनवरी 2026 में टूटकर करीब 62 रुपये पर पहुंच गए। जेप्टो के शेयर अब 27 रुपये पर जा पहुंचे हैं। यानी, अपने पीक लेवल से जेप्टो के शेयर 60 पर्सेंट गिर गए हैं।
कंपनी के मार्केट कैप में भी तेज गिरावट
करेंट होलसेल प्राइस के हिसाब से जेप्टो (Zepto) का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 34000 करोड़ या करीब 3.6 बिलियन डॉलर है। यह मार्केट कैपिटलाइजेशन, जेप्टो के अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स में डिसक्लोज किए गए करीब 1290 करोड़ शेयरों के फुली डाइलूटेड शेयर काउंट पर आधारित है। पिछले महीने जब कंपनी के शेयर 38 रुपये पर थे, तब इसका वैल्यूएशन करीब 5 बिलियन डॉलर था। वहीं, दिसंबर के पीक लेवल पर कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 9 बिलियन डॉलर था।
कई दिग्गजों ने 40 रुपये के दाम पर खरीदे हैं कंपनी के शेयर
जेप्टो (Zepto) के ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट्स के डिसक्लोजर्स के मुताबिक, आईपीओ प्रोसेस शुरू होने से पहले कई दिग्गज भारतीय निवेशकों ने 40.13 रुपये प्रति शेयर के दाम पर कंपनी के शेयर खरीदे हैं। इन इनवेस्टर्स में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के फाउंडर्स मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन अभय सोई, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर वरुण बेरी और अभिनेता अभिषेक बच्चन शामिल हैं। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।