Zepto Servies now land plots buy online in just 10 minutes know how and where Zepto पर अब सिर्फ 10 मिनट में खरीद सकते हैं जमीन, जानिए कैसे और कहां, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Zepto Servies now land plots buy online in just 10 minutes know how and where

Zepto पर अब सिर्फ 10 मिनट में खरीद सकते हैं जमीन, जानिए कैसे और कहां

यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर लाई गई है जो पारंपरिक लंबे प्रोसेस की बजाय तेज और भरोसेमंद विकल्प तलाशते हैं। जेप्टो का मानना है कि रियल एस्टेट मार्केट में पारदर्शिता और समय की बचत को लेकर लोगों की बड़ी मांग है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 06:33 PM
share Share
Follow Us on
Zepto पर अब सिर्फ 10 मिनट में खरीद सकते हैं जमीन, जानिए कैसे और कहां

Zepto New Service: जमीन या फिर प्लॉट खरीदना काफी पीचेदा प्रोसेस होता है और इसमें कई महीने लग जाते हैं। लेकिन अब आप सिर्फ 10 मिनट में जमीन खरीद सकते हैं। जी हां, आपने बिलकुल सही सुना। दरअसल, क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जेप्टो (Zepto) ने अब रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखते हुए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत ग्राहक केवल 10 मिनट में ऑनलाइन प्लॉट खरीद सकते हैं। जन्माष्टमी 2025 के अवसर पर, कंपनी ने अभिनंदन लोढ़ा परिवार के साथ सहयोग की घोषणा करते हुए एक विज्ञापन फिल्म जारी की। विज्ञापन में दिखाया गया है कि यूजर्स अब जेप्टो के प्लेटफॉर्म के जरिए सिर्फ 10 मिनट में जमीन का एक प्लॉट पा सकते हैं।

क्या है डिटेल

कंपनी का दावा है कि इस प्लेटफॉर्म पर जमीन से जुड़ी सभी जानकारी जैसे लोकेशन, एरिया, प्राइस और लीगल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होंगे, ताकि खरीदार बिना किसी झंझट के डिजिटल तरीके से प्लॉट बुक कर सकें। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर लाई गई है जो पारंपरिक लंबे प्रोसेस की बजाय तेज और भरोसेमंद विकल्प तलाशते हैं। जेप्टो का मानना है कि रियल एस्टेट मार्केट में पारदर्शिता और समय की बचत को लेकर लोगों की बड़ी मांग है। कंपनी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए न केवल जमीन खरीदने की प्रक्रिया को आसान बना रही है बल्कि इसे युवाओं और टेक-सेवी ग्राहकों के लिए भी आकर्षक बना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह मॉडल सफल रहता है, तो यह ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है और आने वाले समय में अन्य कंपनियां भी इसी तरह की सेवाएं शुरू कर सकती हैं।

जेप्टो की क्या है डील?

जेप्टो ने अभिनंदन लोढ़ा परिवार (HoABL) के साथ सहयोग किया है और जेप्टो प्लेटफ़ॉर्म पर सिर्फ 10 मिनट में प्लॉट के मालिक होने की एक अनूठी अवधारणा लेकर आया है। इसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक विज्ञापन अभियान चलाया है जिसमें घोषणा की गई है कि यूजर्स 10 मिनट में वृंदावन में प्लॉट खरीद सकते हैं। अभिनंदन लोढ़ा हाउस (HoABL) एक न्यू जेनरेशन का रियल एस्टेट डेवलपर है। उनका मिशन नई पीढ़ी की जमीन हासिल करना है, जिससे भारतीयों (खासकर मिलेनियल्स और एनआरआई) के लिए तकनीक-संचालित प्लेटफॉर्म और कानूनी स्पष्टता के साथ संपत्ति का स्वामित्व लेना आसान हो जाए। बता दें कि अभिनंदन लोढ़ा परिवार अलीबाग, दापोली, गोवा और अयोध्या जैसे डेस्टिनेशंस पर प्रीमियम प्लॉट डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। कुछ मशहूर प्रोजेक्ट्स में अलीबाग स्थित 'द सैंक्चुअरी' और उनके अयोध्या स्थित प्रीमियम प्लॉट शामिल हैं।

क्या यह अभियान वृंदावन तक ही सीमित है?

हां, अभिनंदन लोढ़ा हाउस (HoABL) के सहयोग से जेप्टो अभियान विशेष रूप से वृंदावन में प्लॉटों का प्रचार करता है। फिलहाल इस बात का कोई संकेत नहीं है कि जेप्टो के जरिए प्लॉट की बुकिंग इस क्षेत्र से आगे भी जारी रहेगी।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।