इंतजार खत्म: आईपीओ के लिए जेप्टो ने बढ़ाए कदम, 11000 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान
जेप्टो अगले वर्ष शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की योजना बना रही है। अगर यह इश्यू सफल रहा तो जेप्टो बाजार में सूचीबद्ध होने वाले भारत के सबसे युवा स्टार्टअप में एक बन जाएगी। उसके प्रतिद्वंद्वी जोमैटो और स्विगी पहले ही सूचीबद्ध हो चुके हैं।
Zepto IPO: रोजमर्रा की जरूरत के सामान की क्विक आपूर्ति करने वाली कंपनी जेप्टो ने गोपनीय मार्ग का उपयोग करते हुए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए सेबी के पास प्रारंभिक कागजात दाखिल किए हैं। कंपनी का उद्देश्य आईपीओ के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये जुटाना है। बता दें कि जेप्टो अगले वर्ष शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की योजना बना रही है। अगर यह इश्यू सफल रहा तो जेप्टो बाजार में सूचीबद्ध होने वाले भारत के सबसे युवा स्टार्टअप में एक बन जाएगी। उसके प्रतिद्वंद्वी जोमैटो और स्विगी पहले ही सूचीबद्ध हो चुके हैं।
सूत्रों के अनुसार, जेप्टो ने अपने आईपीओ के लिए प्रारंभिक मसौदा विवरण-पत्र सेबी और शेयर बाजारों में जमा किए हैं। कंपनी ने इसके लिए गोपनीय प्रक्रिया अपनाई है, जिससे दस्तावेज सार्वजनिक किए बिना सेबी से शुरुआती सुझाव और प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकती है। हाल के वर्षों में कई कंपनियां इस मार्ग को अपना रही हैं, क्योंकि इससे आईपीओ की तैयारी में अधिक लचीलापन मिलता है और बाजार की स्थिति के अनुसार कदम उठाने में आसानी होती है।
कंपनी के बारे में
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले युवाओं आदित पलिचा और कैवल्य वोहरा ने इस कंपनी की स्थापना की थी। जेप्टो ने 10 मिनट में किराना के सामान की आपूर्ति का मॉडल अपनाकर बड़े भारतीय शहरों में तेजी से विस्तार किया। जेप्टो का मौजूदा मूल्यांकन सात अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है। कंपनी अपने गठन से लेकर अब तक कुल 1.8 अरब डॉलर (करीब 16,000 करोड़ रुपये) का कोष जुटा चुकी है। कंपनी ने अगस्त, 2023 में एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली कंपनी यानी यूनिकॉर्न होने का दर्जा हासिल किया था।