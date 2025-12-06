Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Zepto converts to public company ahead of planned ipo in 2026 detail is here
जेप्टो ने IPO के लिए बढ़ाए कदम, पब्लिक लिमिटेड में बदल गई कंपनी

जेप्टो ने IPO के लिए बढ़ाए कदम, पब्लिक लिमिटेड में बदल गई कंपनी

संक्षेप:

Dec 06, 2025 01:43 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Zepto IPO news: क्विक कॉमर्स की चर्चित कंपनी जेप्टो ने आईपीओ के लिए कदम बढ़ा लिए हैं। जेप्टो साल 2026 में संभावित सार्वजनिक बाजार लिस्टिंग से कुछ महीने पहले ही एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेप्टो ने आईपीओ के लिए गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली, जेएम फाइनेंशियल और अन्य जैसे निवेश बैंकों को चुना है। इस घटनाक्रम से अवगत एक व्यक्ति ने कहा कि कंपनी मौजूदा योजनाओं के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले अपना डीआरएचपी दाखिल करेगी।

बता दें कि जेप्टो पिछले कुछ महीनों से सार्वजनिक होने की तैयारी में है। बैंकरों का चयन करने के तुरंत बाद कंपनी ने अपना मुख्यालय सिंगापुर से वापस भारत में स्थानांतरित कर लिया। जेप्टो ने अक्टूबर महीने में कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लॉइज रिटायरमेंट सिस्टम (कैल्पर्स) की अगुवाई में 45 करोड़ डॉलर (करीब 3757.5 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। यह पूंजी 7 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर जुटाई गई है। कंपनी ने इससे पहले पिछले साल नवंबर में 35 करोड़ डॉलर की पूंजी जुटाई थी। उस समय कंपनी का मूल्यांकन पांच अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया था।

क्या बताया था सीईओ ने?

बीते दिनों जेप्टो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और सह-संस्थापक आदित पलिचा ने पीटीआई से बताया था कि आखिरी फंड राइजिंग के दौरान कुछ निवेशकों ने भाग लिया, लेकिन सबसे बड़ी राशि कैल्पर्स से आई। हम इसे आईपीओ से पहले का दौर मान रहे हैं और हम जल्द ही अपना आईपीओ दाखिल कर सकते हैं।

हर दिन मिल रहे 17 लाख ऑर्डर

उन्होंने कहा कि अब हमारे पास बैंक में लगभग 90 करोड़ डॉलर की शुद्ध नकदी है और भविष्य के लिए हमारे पास अच्छी पूंजी है। पलिचा के मुताबिक जैसे-जैसे कंपनी सार्वजनिक सूचीबद्धता की ओर बढ़ रही है, घरेलू स्वामित्व जल्द ही कुछ ही सप्ताह में मौजूदा के 12 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पूंजी जुटाने का अभियान निवेशकों के बढ़ते विश्वास को बताता है। जेप्टो को प्रतिदिन लगभग 17 लाख ऑर्डर मिल रहे हैं और इसके अधिकांश स्टोर लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। जेप्टो जुटाई गई राशि का उपयोग मुख्य रूप से एक स्वस्थ बही-खाता बनाए रखने और विस्तार के लिए करेगी। कंपनी पूंजी का एक हिस्सा अगले 12 महीनों में कुछ सौ नए स्टोर शुरू करने में खर्च करेगी।

