5 साल में 1600% चढ़ा भाव डिफेंस स्टॉक, कंपनी को Q2 में हुआ ₹59.40 करोड़ का नेट प्रॉफिट

Sun, 26 Oct 2025 03:30 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Defence Stocks: 5 साल में निवेशकों को 1600 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने वाली डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज़ (Zen Technologies Share Price) ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के लिए सितंबर तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उनका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 4.7 प्रतिशत घट गया है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 59.40 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में जेन टेक्नोलॉजीज़ का नेट प्रॉफिट 62.30 करोड़ रुपये रहा था।

रेवन्यू भी घटा

डिफेंस कंपनी का रेवन्यू भी सितंबर तिमाही में घट गया। कंपनी का रेवन्यू साल दर साल के आधार पर 28.30 प्रतिशत की गिरावट के बाद 173.60 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 242 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, जेन टेक्नोलॉजी का EBITDA सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की गिरावट के बाद 65 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

तिमाही दर तिमाही के आधार पर कंपनी का प्रदर्शन ठीक रहा है। तब नेट प्रॉफिट 16.60 प्रतिशत बढ़ा था। वहीं, रेवन्यू में 9.7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

इसी महीने डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला है काम

कंपनी के पास 675.04 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है। इसी महीने कंपनी को डिफेंस मिनिस्ट्री से 37 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना है।

शेयर बाजारों में एक साल संघर्ष कर रही है कंपनी

शुक्रवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 0.79 प्रतिशत की तेजी के साथ 1397.05 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। इस साल अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 43 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत गिरा है।

हालांकि, इसके बाद भी 2 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 105 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 5 साल में यह डिफेंस स्टॉक 1671 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

