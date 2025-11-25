रक्षा मंत्रालय इस कंपनी को दिया फिर से ₹108 करोड़ का काम, सुस्त शेयरों में उछाल

संक्षेप: Zen Technologies Ltd Share Price: जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में करीब 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह 108 करोड़ रुपये का मिला काम है। कंपनी को यह काम डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला है।

Zen Technologies Ltd Share Price: जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में करीब 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह 108 करोड़ रुपये का मिला काम है। कंपनी को यह काम डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला है। जेन टेक्नोलॉजी रक्षा मंत्रालय से मिले इस को काम को एक साल में पूरा करना होगा।

मिल चुके हैं दो और बड़े वर्क ऑर्डर इसी महीने की शुरुआत में जेन टेक्नोलॉजी को दो बड़े ऑर्डर मिले थे। कंपनी को यह दोनों वर्क ऑर्डर 289 करोड़ रुपये का मिला था। इन प्रोजेक्ट्स को भी कंपनी को एक साल में अंदर पूरा करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी एंटी ड्रोन सिस्टम (anti-drone systems) के अपग्रेडेशन का काम मिला है।

सितंबर तिमाही में कंपनी के प्रदर्शन में सुस्ती जेन टेक्नोलॉजी का रेवन्यू सालाना आधार पर 28 प्रतिशत लुढ़क चुका है। वहीं, EBITDA में सालाना आधार पर 19.50 प्रतिशत की गिरावट आई है। जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से दी जानकारी में कहा गया है कि टैक्स भुगतान के बाद प्रॉफिट सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की गिरावट के बाद सितंबर तिमाही में 61 करोड़ रुपये रहा है।

शेयरों का ओवरआल प्रदर्शन कैसा? बीएसई में जेन टेक्नोलॉजी का शेयर आज मंगलवार को 1376.45 रुपये के लेवल पर खुला था। करीब 2 प्रतिशत की तेजी के बाद दिन में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों का भाव 1403.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है।

आज भले ही डिफेंस कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। लेकिन 6 महीने में यह स्टॉक 26 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, एक साल में जेन टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में करीब 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 2627.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 946.65 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 12622 करोड़ रुपये का है।