मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक का बुरा हाल, Q2 नतीजों से निवेशक निराश, करीब 7% टूटा शेयर

Zen Technologies Ltd Share Price: तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में की स्थिति अच्छी नहीं है। कंपनी का शेयर सोमवार को 6.55 प्रतिशत तक लुढ़क गया। इस गिरावट के बाद जेन टेक्नोलॉजी का शेयर बीएसई में 1305.60 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया था। बता दें, इससे पहले आज सुबह जेने टेक्नोलॉजी का शेयर 1329.05 रुपये के लेवल पर खुला था।

नेट प्रॉफिट में गिरावट डिफेंस कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 2.2 प्रतिशत गिर गया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि जुलाई से सितंबर के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 62 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 63.40 करोड़ रुपये रहा था।

रेवन्यू के मोर्चे पर भी कंपनी को लगा झटका कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) 28 प्रतिशत टूट चुका है। जोकि सितंबर तिमाही के दौरान 173.40 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जेन टेक्नोलॉजी का रेवन्यू 242 करोड़ रुपये रहा था। जेन टेक्नोलॉजी का कुल खर्च भी घटा है। दूसरे क्वार्टर में कंपनी ने 116.50 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पहले यह 167 करोड़ रुपये रहा था।

खत्म नहीं हो रहा है गिरावट का दौर जेन टेक्नोलॉजी के शेयरों में गिरावट का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 3 महीने में जेन टेक्नोलॉजी का शेयर 24 प्रतिशत टूट चुका है। अकेले इस साल में कंपनी के शेयरों का भाव 46 प्रतिशत नीचे आ चुका है।

भले ही निवेशकों के लिए यह साल अच्छा ना साबित हुआ हो। इसके बाद भी लॉन्ग टर्म में इसी कंपनी ने 80 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। बीते 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 1669 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।