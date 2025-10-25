114% तक का रिटर्न, इस कंपनी की रफ्तार के आगे फिकी पड़ी दिग्गजों की चमक, मुकुल अग्रवाल का भी लगा है पैसा

संक्षेप: कल का दिन निवेशकों के लिए काफी मिला-जुला रहा है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 10 प्रतिशत की तेजी के साथ 291.05 रुपये के लेवल पर खुला था। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। हालांकि, यह स्टॉक इसके बाद मुनाफावसूली का शिकार हो गया।

अक्टूबर के महीने में कई कंपनियों की लिस्टिंग हुई थी। लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की लिस्टिंग की खूब चर्चा हुई थी। क्योंकि एलजी की लिस्टिंग 50 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ हुई थी। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिसने निवेशकों का पैसा महज कुछ दिन में ही दोगुना कर दिया है। हम बात कर रहे हैं Zelio E Mobility की। कंपनी के शेयरों का भाव इश्यू प्राइस से अबतक 114 प्रतिशत चढ़ चुका है।

शुक्रवार को 52 वीक हाई पर पहुंचा शेयर कल का दिन निवेशकों के लिए काफी मिला-जुला रहा है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 10 प्रतिशत की तेजी के साथ 291.05 रुपये के लेवल पर खुला था। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। हालांकि, यह स्टॉक इसके बाद मुनाफावसूली का शिकार हो गया। जिसकी वजह से मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर स्टॉक 2.83 प्रतिशत की गिरावट के बाद 257.10 रुपये के लेवल पर आ गया था।

कब आया था आईपीओ इस कंपनी का आईपीओ 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक खुला था। कंपनी ने 136 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था। वहीं, 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया गया था। किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम दो लॉट पर एक साथ दांव लगाना पड़ा था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 2,72,000 रुपये का दांव लगाना पड़ा था।

तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान इस आईपीओ को 1.50 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 1.32 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

मुकुल अग्रवाल का भी है कंपनी में निवेश Zelio E Mobility में मुकुल महावीर अग्रवाल का भी निवेश है। उनकी कंपनी में 2 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। मुकुल महावीर अग्रवाल के पास 424000 शेयर हैं। बता दें, Zelio E Mobility उन कुछ ईवी कंपनियों में से एक है जोकि प्रॉफिट में है।