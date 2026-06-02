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30% से ज्यादा उछलेगा ₹93 वाला शेयर? कंपनी को फीफा वर्ल्डकप दिखाने का मिला है अधिकार

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के शेयर मंगलवार को भले दबाव में रहे हों लेकिन ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इस स्टॉक पर अपना सकारात्मक नजरिया दोहराया है। कंपनी के शेयर की बात करें तो मंगलवार को करीब 3 पर्सेंट टूटकर 93 रुपये के स्तर पर आ गया है।

30% से ज्यादा उछलेगा ₹93 वाला शेयर? कंपनी को फीफा वर्ल्डकप दिखाने का मिला है अधिकार

Zee Entertainment Enterprises share: मीडिया इंडस्ट्रीज से जुड़ी कंपनी-जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के शेयर मंगलवार को भले दबाव में रहे हों लेकिन ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इस स्टॉक पर अपना सकारात्मक नजरिया दोहराया है। ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब जी एंटरटेनमेंट को भारत फीफा विश्व कप 2026 का प्रसारण करने का अधिकार मिला है।

क्या है शेयर की कीमत?

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के शेयर की बात करें तो मंगलवार को करीब 3 पर्सेंट टूटकर 93 रुपये के स्तर पर आ गया है। हालांकि, CLSA ने शेयर के लिए 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी और ₹125 प्रति शेयर का प्राइस टारगेट बनाए रखा। इस टारगेट प्राइस का मतलब है कि सोमवार के क्लोजिंग लेवल 95.75 रुपये से शेयर की कीमत में 30% से अधिक की संभावित बढ़त हो सकती है।

फीफा विश्व कप का होगा सीधा प्रसारण

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने फुटबॉल की विश्व संचालन संस्था फीफा के साथ आठ साल की भागीदारी की घोषणा की। इस साझेदारी के तहत 'जी' भारत में विश्व कप 2026 समेत फीफा के सभी मुकाबलों का प्रसारण करेगा। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा के साथ हुए इस करार के तहत 'जी' फीफा के 39 वैश्विक फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रसारण करेगा जिनमें 11 जून 2026 से शुरू होने वाला फीफा विश्व कप भी शामिल है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी करेंगे।

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विश्व कप का टीवी पर सीधा प्रसारण जी एंटरटेनमेंट अपने नए 'यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क' के जरिए करेगा जबकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग 'जी5' ऐप पर उपलब्ध होगी। जी एंटरटेनमेंट के पास भारतीय बाजार के लिए फीफा विश्व कप 2026, फीफा विश्व कप 2030, फीफा महिला विश्व कप 2027 के साथ 2034 तक के अन्य अहम फीफा टूर्नामेंट और डॉक्यू-सीरीज कंटेंट के मीडिया अधिकार होंगे।

ब्रोकरेज ने क्या कहा?

ब्रोकरेज CLSA का मानना ​​है कि यह डील स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग इकोसिस्टम में जी की स्थिति को मजबूत करती है। जी को फीफा राइट्स मिलने से अपने स्पोर्ट्स विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने यह भी बताया कि ऐसा लगता है कि जी ने ये राइट्स काफी आकर्षक वैल्यूएशन पर हासिल किए हैं।

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CLSA द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने इस पैकेज के लिए $60 मिलियन से भी कम का भुगतान किया है, जो कि 2022 फीफा वर्ल्डकप के राइट्स के लिए पहले की Viacom18 द्वारा खर्च किए गए लगभग ₹450 करोड़ से काफी कम है। CLSA का अनुमान है कि कैलेंडर वर्ष 2025 में भारत के स्पोर्ट्स मीडिया बाजार ने लगभग ₹22,300 करोड़ की कमाई की, जिसमें से लगभग 90% हिस्सा क्रिकेट का था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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