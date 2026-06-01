रॉकेट बना Zee का शेयर, 5 दिन में 20% चढ़ा; FIFA वर्ल्ड कप तो नहीं इस तेजी की वजह? जानिए क्या करें निवेशक

जी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) के शेयरों में पिछले 5 कारोबारी दिनों में करीब 20% की तेजी देखने को मिली है, जिससे कंपनी का मार्केट कैप 1,600 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गया। इस उछाल के पीछे 2026 FIFA World Cup के भारत में मीडिया और स्ट्रीमिंग अधिकार मिलने की संभावनाओं को प्रमुख कारण माना जा रहा है।

शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से ZEEL (Zee Entertainment Enterprises Ltd) के शेयरों ने निवेशकों का खास ध्यान खींचा है। कंपनी का शेयर लगातार 5 कारोबारी सत्रों तक तेजी के साथ चढ़ता रहा और इस दौरान करीब 20% तक उछल गया। सोमवार को शेयर लगभग 7% की बढ़त के साथ 99.44 रुपये के स्तर तक पहुंच गया, जो पिछले करीब 6 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। इस जोरदार तेजी के चलते कंपनी के मार्केट कैप में भी 1,600 करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

2026 फीफा वर्ल्ड कप से क्या कनेक्शन?

दरअसल, जी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) के शेयरों में आई इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह 2026 फीफा वर्ल्ड कप (2026 FIFA World Cup) के भारत में मीडिया प्रसारण अधिकारों को लेकर चल रही चर्चाएं हैं। बाजार में यह खबर तेजी से फैल रही है कि कंपनी को भारत में फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के टेलीविजन और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार मिल सकते हैं।

बताया जा रहा है कि इस रेस से बड़े खिलाड़ी जियोस्टार (JioStar) के पीछे हटने के बाद Zee की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं। कंपनी ने भी हाल ही में अपने आधिकारिक बयान में पुष्टि की थी कि वह FIFA के साथ बातचीत कर रही है और खेल प्रसारण क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना चाहती है।

फुटबॉल विश्व कप दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक है और इसकी दर्शक संख्या अरबों में होती है। अगर जी (Zee) को इसके प्रसारण अधिकार मिलते हैं, तो कंपनी के लिए विज्ञापन रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन आय और ब्रांड वैल्यू में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। यही उम्मीद निवेशकों को आकर्षित कर रही है और वे कंपनी के शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि जी (Zee) ने साल 2016 में अपने स्पोर्ट्स बिजनेस से बाहर निकलते हुए टेन स्पोर्ट्स (Ten Sports) को बेच दिया था। हालांकि, बाद में कंपनी ने फिर से खेल प्रसारण क्षेत्र में वापसी की रणनीति बनाई। 2021 में उसने इंटरनेशनल लीग T20 (International League T20) के मीडिया अधिकार हासिल किए और अब कंपनी अपने स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो को और मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी दिशा में जी (Zee) जल्द ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा में चार नए स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

हालांकि, शेयर में आई इस तेजी के बावजूद कंपनी के वित्तीय नतीजे अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं। जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में जी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) को 104 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 188 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी की ऑपरेटिंग आय में भी गिरावट देखने को मिली। EBITDA प्रदर्शन भी कमजोर रहा, जिससे यह साफ है कि कंपनी अभी कई कारोबारी चुनौतियों का सामना कर रही है।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान तेजी मुख्य रूप से भविष्य की संभावनाओं पर आधारित है, न कि मौजूदा वित्तीय प्रदर्शन पर। अगर जी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) वास्तव में FIFA World Cup 2026 के मीडिया अधिकार हासिल करने में सफल रहती है, तो यह कंपनी के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। वहीं, अगर यह सौदा नहीं हो पाता है, तो शेयर में मुनाफावसूली भी देखने को मिल सकती है।

शेयर परफॉर्मेंस

शेयर बाजार में सोमवार को जी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment Enterprises) का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा। खबर लिखे जाने तक कंपनी का शेयर 2.77% यानी 2.58 रुपये की बढ़त के साथ 95.69 रुपये पर कारोबार कर रहा था। हाल के दिनों में शेयर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है और पिछले पांच कारोबारी सत्रों में यह करीब 20% तक उछल चुका है।