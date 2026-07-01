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Zee एंटरटेनमेंट के शेयर में 8% की उछाल, बोर्ड की खास मीटिंग से पहले क्यों मारी छलांग?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Zee एंटरटेनमेंट ने पहले भी 6 जून और 10 जून को इसी मामले पर बोर्ड मीटिंग की थी और अब यह अगली कड़ी है
  • सुबह 10 बजे के आसपास कंपनी का शेयर 112.25 रुपये के डे हाई पर पहुंच गया
  • हालांकि बाद में 104.60 रुपये तक भी आया, जबकि आज 105 रुपये पर खुला था
Zee एंटरटेनमेंट के शेयर में 8% की उछाल, बोर्ड की खास मीटिंग से पहले क्यों मारी छलांग?

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली और यह करीब 8% तक चढ़ गया। इस उछाल की वजह यह है कि कंपनी ने एक्सचेंजों को बताया कि उसका बोर्ड बुधवार, 1 जुलाई 2026 को एक अहम मीटिंग करने वाला है। इस मीटिंग में कंपनी पैसे जुटाने के तरीकों पर विचार करेगी और यह तय करेगी कि उसे फंडिंग के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए।

इस खबर के चलते सुबह 10 बजे के आसपास कंपनी का शेयर 112.25 रुपये के डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि बाद में 104.60 रुपये तक भी आया, जबकि आज 105 रुपये पर खुला था। दोपहर एक बजे के करीब इसकी उड़ान थोड़ी कम हो गई और 4.14 प्रतिशत ऊपर 108 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था।

कैसे और किन जरियों से जुटाएगी जी पैसे?

बोर्ड की मीटिंग में कंपनी इक्विटी शेयर या ऐसी दूसरी सिक्योरिटिज जारी करने पर चर्चा करेगी, जो बाद में इक्विटी शेयरों में बदल सकती हैं। यह काम वह प्राइवेट प्लेसमेंट , प्रेफरेंशियल इश्यू (खास निवेशकों को तरजीही आधार पर शेयर देना) या इन दोनों के तालमेल से कर सकती है।

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बोर्ड यह भी तय करेगा कि इन शेयरों की कीमत यानी इश्यू प्राइस क्या रखी जाएगी और उससे जुड़ी दूसरी शर्तें क्या होंगी। हालांकि, यह सब कुछ तभी होगा जब शेयरहोल्डर्स और सेबी से मंजूरी मिल जाए।

इनसाइडर ट्रेडिंग से बचने के लिए कंपनी ने बंद किया ट्रेडिंग विंडो

कंपनी ने पहले भी 6 जून और 10 जून को इसी मामले पर बोर्ड मीटिंग की थी और अब यह अगली कड़ी है। वहीं, एक अहम अपडेट यह भी है कि कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग से बचने के लिए अपनी ट्रेडिंग विंडो को तुरंत बंद कर दिया है।

यह विंडो तब तक नहीं खुलेगी, जब तक कि 30 जून 2026 को खत्म होने वाली तिमाही के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं कर दिए जाते। मतलब साफ है, कंपनी के अंदरूनी लोग अभी शेयरों में कोई लेन-देन नहीं कर सकते।

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जी एंटरटेनमेंट शेयर प्राइस हिस्ट्री

आज इस तेजी के बाद शेयर 112.25 रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जो दिन का सबसे ऊंचा भाव है। हालांकि, यह अभी भी अपने पिछले साल (जुलाई 2025) के हाई 151.70 रुपये से करीब 26% नीचे है। वहीं, इस साल मार्च में यह शेयर 68.10 रुपये के निचले स्तर पर आ गया था।

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पिछले एक महीने में इसमें 15.5% का इजाफा हुआ है, तीन महीने में 45% और छह महीने में 22% की बढ़त हुई है, लेकिन पिछले एक साल में यह 22% टूट चुका है, और अगर पांच सालों का नजरिया देखें तो यह करीब 50% तक गिर चुका है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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